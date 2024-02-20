20 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri EPDK'dan akaryakıt açıklaması! Benzine ve motorine indirim geliyor

EPDK'dan akaryakıt açıklaması! Benzine ve motorine indirim geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2024 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
ABONE OL
EPDK’dan akaryakıt açıklaması! Benzine ve motorine indirim geliyor

Son dakika haberi...Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi. Bu çerçevede benzine 1 ile 1,5 TL düzeyinde indirim gelecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA