Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar: Hedefimiz 2 milyar dolar

Başkan Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle....

Türkiye'nin Arnavutluk'un kalkınmasına verdiği önemi, Arnavutluk halkının refahının artırılmasına yönelik desteği bir kez daha vurguladım. Ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkardık, yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik.

Özel sektörümüzün gayretleriyle bu rakama kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Türkiye 3,5 milyar dolara ulaşan yatırımlarıyla Arnavutluk'ta yer alıyor. 600'ü aşkın Türk firması Arnavutluk halkına istihdam sağlıyor. Karşılıklı yatırımlarımızı artırmak, iş çevrelerimizdeki bağları daha da güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

TİKA'nın Tiran Koordinasyon Ofisi'ne ilişkin olarak az önce imzalanan anlaşma bu alandaki işbirliğimize güç katacaktır. Arnavutluk'ta 3 ay içinde bir hastane inşa edeceğimizin müjdesini ve sözünü vermiştik. Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.

Arnavutluk'un her bölgesinden gelen hastaların şifa bulduğu bu hastaneyi birlikte işletmeye devam edeceğiz. Sayın Başbakanın FETÖ ile mücadele konusundaki hassasiyetini biliyor ve bunu takdirle karşılıyoruz. İlişkilerimizi zehirlemek için her yolu deneyen bu şer şebekesinin amacına ulaşmasına fırsat vermeyeceğiz.

Örgütle mücadelemizi karşılıklı anlayış çerçevesinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye Maarif Vakfı'na sağladığı katkılar için sayın Başbakana müteşekkiriz.

Sayın Başbakanla bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye ve Arnavutluk Balkanların barış ve istikrarına katkı sağlayan iki NATO müttefiktir. Savunma sanayi ve askeri alandaki yakın işbirliğini derinleştirmek arzusundayız. Askeri Çerçeve Anlaşması bu irademizin en somut tezahürüdür.

Arnavutluk'u başarıyla tamamladığı BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliğinden ötürü tebrik ediyoruz. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na Arnavutluk önemli katkılar yapacaktır."

FETÖ İLE BÜYÜK MÜCADELE

Başkan Erdoğan, "(Arnavutluk'un FETÖ ile mücadelesi) İlişkilerimizi zehirlemek için her yolu deneyen şer şebekesine fırsat vermeyeceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME BAŞLADI

Başkan Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Rama görüşmesinde ilk görüntüler geldi.