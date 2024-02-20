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Alper Gezeravcı A Haber'de! Gezeravcı uzay yolculuğunu anlattı

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Giriş Tarihi: 20.02.2024 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
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Alper Gezeravcı A Haber’de! Gezeravcı uzay yolculuğunu anlattı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzay görevini tamamlamasının ardından Türkiye'ye döndü. Gezeravcı, A Haber'den Yusuf Gül'ün sorularını yanıtladı. Gezeravcı, uzayın artık erişilebilir bir hedef olduğunu açıklarken gençlere de tavsiyelerde bulundu.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzay görevini tamamlamasının ardından A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Gezeravcı'nın açıklamalarından derlenenler:

ROKETİ İLK GÖRDÜĞÜNÜZDE NE HİSSETTİNİZ?

Herhangi bir heyecan söz konusu değildi. Çünkü görevlerin hazırlık aşamasında müthiş bir motivasyonla mental fiziksel ve psikolojik olarak göreve hazır vaziyetteydik. Görevin akışı esnasında da sürpriz olarak kabul edebileceğimiz herhangi bir durumla karşılaşma durumu söz konusu değildi. Heyecana strese sebep olan herhangi bir faktör yoktu benim açımdan. Son derece mutluyduk.

Ekip arkadaşlarımızın da mutluluğuna onların vermiş olduğu doğal reaksiyonlara tanıklık etmek güzel bir tecrübeydi, güzel bir andı.

ROKETİN GÜCÜ

Roketin hakikatten güçlü bir hava taşıtı olduğunu idrak etme şansımız oldu. Daha öncesinde askeri jetlerle uçma şansına erişmiş olan bir insanım dolayısıyla o elinizin altındaki takatin erişebildiği alışılabilmiş yeryüzündeki standartların dışındaki süratlere erişebilmiş bir insan olarak az çok öngörüm olmasına rağmen roketin dikey kalkışı esnasında ne derece süratini artırabilecek kadar güçlü olduğunu bir kere yaşayarak idrak ettik.

F-16'da uçarken dahi o dışarıdan insanın içini titreten güç uçağın içerisindeyken o derece hissedilmiyor biz hep onun önündeyiz. Ancak burada roketin bütün titreşimini bütün heybetini bütün o takatini hissedecek seviyede bir tecrübeydi.

Kapsülün içerisinde suni bir soğutma işlemi gerçekleştiriliyor. Sistemler de ekstra soğutularak o giriş anında maruz kalacağımız 6-7 dakikalık süre içerisinde erişilecek sıcaklıklardan korumaya yönelik farklı soğuma derecelerine eriştiriliyor. Dolayısıyla çok bariz derecede hissetmedik sadece görsel olarak bütün sürtünmeyi sonrasında açığa çıkan ısı ve alev oluşumunu görme şansımız oldu.

YOLCULUK NE KADAR SÜRDÜ?

Uluslararası Uzay İstasyonu'na varışımız 36,5 saat sürdü.

"YERE BASABİLMEK BİLE BİR NİMET"

Sıra dışı olan öbür taraftaki deneyimdi tekrardan öze dönüş gibi oldu. Yeryüzünde şu anda ayağımızı yere basabilmemizin bile aslında bir nimet olduğunu fark etmenin idrakiyle yeryüzüne dönmüş olduk.

"DEVLETİMİN EMRİNDEYİM"

Bugünlere devletimin imkanlarıyla gelmiş bir vatandaşım bundan sonra da devletimin emrindeyim. Verilen bütün görevleri icra edecek şekilde aldığımız eğitimin devamı niteliğindeki tüm görevleri icra etmeye hazır vaziyetteyiz.

Yüksek potansiyellerini gelecekte ortaya koyacak tüm kardeşlerimize de ilham olacak şekilde onlara bu işin her ne kadar adım attığımız yer dünyadan çok daha uzakta uzayda bir nokta olsa da bunun erişilebilir bir hedef olduğunu hepsine bir kere daha idrak etmelerini vesile olacak şekilde ülkemizin tüm şehirlerine giderek o kardeşlerimize dokunabilecekleri erişebilecekleri bir noktada olduğumuzu hissettirecek şekilde adım atmak niyetindeyiz.

GENÇLERE TAVSİYELER

Her alanda kendilerini geliştirmek için çaba harcasınlar. Ülkemizin her alanda yetişmiş insana ihtiyacı var illa ki astronot olmak zorunda değiller potansiyellerinin farkında olsunlar. Özgüvenleri yerinde olsun onlara yeterli. Potansiyelimiz yüksek millet olarak bununla gurur duysunlar.

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