Alper Gezeravcı A Haber’de! Gezeravcı uzay yolculuğunu anlattı

Ekip arkadaşlarımızın da mutluluğuna onların vermiş olduğu doğal reaksiyonlara tanıklık etmek güzel bir tecrübeydi, güzel bir andı.

ROKETİN GÜCÜ

Roketin hakikatten güçlü bir hava taşıtı olduğunu idrak etme şansımız oldu. Daha öncesinde askeri jetlerle uçma şansına erişmiş olan bir insanım dolayısıyla o elinizin altındaki takatin erişebildiği alışılabilmiş yeryüzündeki standartların dışındaki süratlere erişebilmiş bir insan olarak az çok öngörüm olmasına rağmen roketin dikey kalkışı esnasında ne derece süratini artırabilecek kadar güçlü olduğunu bir kere yaşayarak idrak ettik.

F-16'da uçarken dahi o dışarıdan insanın içini titreten güç uçağın içerisindeyken o derece hissedilmiyor biz hep onun önündeyiz. Ancak burada roketin bütün titreşimini bütün heybetini bütün o takatini hissedecek seviyede bir tecrübeydi.

Kapsülün içerisinde suni bir soğutma işlemi gerçekleştiriliyor. Sistemler de ekstra soğutularak o giriş anında maruz kalacağımız 6-7 dakikalık süre içerisinde erişilecek sıcaklıklardan korumaya yönelik farklı soğuma derecelerine eriştiriliyor. Dolayısıyla çok bariz derecede hissetmedik sadece görsel olarak bütün sürtünmeyi sonrasında açığa çıkan ısı ve alev oluşumunu görme şansımız oldu.