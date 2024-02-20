20 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri 81 ilde Çember-12 operasyonu! 3 bin 237 firari yakalandı

81 ilde Çember-12 operasyonu! 3 bin 237 firari yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2024 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
ABONE OL
81 ilde Çember-12 operasyonu! 3 bin 237 firari yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde son 4 gündür devam eden aranan şahıslara yönelik düzenlenen Çember-12 operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 237 firarinin yakalandığını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA