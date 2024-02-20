CHP lideri Özgür Özel'in akıl hocası: Veli Ağbaba! Ondan "icazet" alamayan birçok ismin üstü çizildi

Hem Ağbaba'nın akrabası hem de Özgür Özel'in avukatı olan 31 yaşındaki Hüseyin Can Güner, başvuru bile yapmamasına rağmen "kale" olarak adlandırılan ilçeden aday gösterildi. Malatya Büyükşehir Belediye başkan adaylığı ise PM tarafından sürpriz şekilde Veli Ağbaba'ya verildi.