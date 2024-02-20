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CHP lideri Özgür Özel'in akıl hocası: Veli Ağbaba! Ondan "icazet" alamayan birçok ismin üstü çizildi

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 20.02.2024 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
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CHP lideri Özgür Özel’in akıl hocası: Veli Ağbaba! Ondan icazet alamayan birçok ismin üstü çizildi

CHP’de torpil ve kavgalarla tamamlanan aday belirleme sürecinde en çok ön plana çıkan isimlerden biri Veli Ağbaba oldu. Kurultay gününden bu yana CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “akıl hocası” haline gelen CHP Milletvekili Veli Ağbaba, birçok noktada hemşirelerini ve akrabalarını aday göstermeye çalıştı. Ağbaba, onay vermediği isimlerin ise MYK gündemine bile gelmesine müsaade etmedi.

Aday belirlemeye yönelik olarak kurulan 5 kişilik danışma komisyonunda da yer alan Ağbaba, aldığı kararlar ve yönlendirmeleriyle partililer arasında tepkilerin odak noktası haline geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ege Bölgesi başta olmak üzere yurt genelindeki birçok aday adayı, bu süreçte Ağbaba ile temas kurarak icazet almaya çalıştı. Ağbaba'dan onay alamayan isimler ise yarışta geri plana itilerek saf dışı bırakıldı.

KENDİSİNE MALATYA, AKRABASINA ÇANKAYA

Özellikle İzmir'de Narlıdere, Güzelbahçe, Urla ve Çiğli başta olmak üzere birçok noktada kendine yakın isimleri aday göstermeye çalıştığı öne sürülen Ağbaba, Ankara Çankaya'da ise hedefine ulaştı.

Hem Ağbaba'nın akrabası hem de Özgür Özel'in avukatı olan 31 yaşındaki Hüseyin Can Güner, başvuru bile yapmamasına rağmen "kale" olarak adlandırılan ilçeden aday gösterildi. Malatya Büyükşehir Belediye başkan adaylığı ise PM tarafından sürpriz şekilde Veli Ağbaba'ya verildi.

ÇİĞLİ KRİZİNİN BAŞ AKTÖRÜYDÜ

Aday belirleme sürecindeki en büyük skandallardan biri de Çiğli de meydana geldi. İlçeyle hiçbir alakası olan Malatyalı Uygar Yıldırım'ın Çiğli adayı gösterilmesi, ilçelileri sokağa döktü.

Hemşerisi olan Yıldırım'ın DEM Parti tarafından işaret edildiğine yönelik söylentiler, öfkeyi daha da artırdı. Ağbaba sayesinde PM'den onay aldığı iddia edilen Yıldırım'ın adaylığı, büyük protestolar sonrası geri çekilmişti.

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