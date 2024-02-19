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YSK heyeti deprem bölgesinde! YSK Başkanı Yener: Malatya'nın seçimlere büyük ölçüde hazır olduğunu gördük

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2024 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
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YSK heyeti deprem bölgesinde! YSK Başkanı Yener: Malatya’nın seçimlere büyük ölçüde hazır olduğunu gördük

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ve kurul üyeleri, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde, deprem bölgesinde incelemede bulunuyor. YSK Başkanı Yener, Malatya'daki son durum ile ilgili açıklamalarda bulunurken, "Malatya ilimizin seçimlere büyük ölçüde hazır olduğunu gördük." dedi.

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