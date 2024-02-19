AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: İstanbul’un değişimine karşı çıkan bu siyasi zihniyeti iyi tanıyın
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un 5 yılda 650 bin konut vaadi hakkında skandal sözler sarf eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Kabaktepe, "Kişi kendinden bilir işi! İstanbul’a 100 bin konut sözü verip bunun onda birini bile yapamayan basiretsiz anlayış, İstanbul’a verdiğimiz depreme dayanıklı 650 bin güvenli konut sözümüze “yapılamaz, yapılmamalı” diyor." ifadelerini kullandı.
31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçim öncesinde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
KURUM'DAN 650 BİN GÜVENLİ YAPI SÖZÜ
Kurum, İstanbul'da 5 yılda 650 bin konut inşa edeceklerini belirterek "Risksiz bir İstanbul'a ulaşmak için projelerimizi bütüncül bir planlamayla 6 temel başlıkla gerçekleştireceğiz. Riskli yapılarımızı dönüştüreceğiz. Yeni sosyal konutlar inşa edeceğiz" açıklamasında bulundu.
Göreve geldiği 2019'dan bu yana seçmene verdiği sözleri tutmadığı gibi, megakenti 'çilekent'e çeviren CHP'li Ekrem İmamoğlu, Kurum'un kentsel dönüşüm ile ilgili vaadi hakkında skandal açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, 650 bin konut için "yapılamaz, yapılmamalı" ifadelerini kullandı.
Genel Merkezi dizayn etmekten İstanbul'a fırsat bulamayan İmamoğlu'na tepki AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den geldi. Kabaktepe sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada CHP lideri Özgür Özel'in "Adayları belirlerken yapay zekadan da faydalandık" sözlerine gönderme yaparak, "CHP'li aday yeni bir açıklama yapmış, akla ziyan! Herhalde bu açıklamayı da 'yapay zeka' ile planladılar." dedi.
İmamoğlu'nun İstanbul'daki binaların kentsel dönüşüme girmesine karşı olduğunu belirten Kabaktepe "İstanbul'un değişimine karşı çıkan bu siyasi zihniyeti iyi tanıyın." ifadelerini kullandı.
Kabaktepe, İmamoğlu'nun tatil beldelerinden afet koordinasyonunu yönetmeye çalıştığını hatırlatarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Kabaktepe'nin o paylaşımı:
CHP'li aday yeni bir açıklama yapmış, akla ziyan! Herhalde bu açıklamayı da 'yapay zeka' ile planladılar.
Kişi kendinden bilir işi! İstanbul'a 100 bin konut sözü verip bunun onda birini bile yapamayan basiretsiz anlayış, İstanbul'a verdiğimiz depreme dayanıklı 650 bin güvenli konut sözümüze "yapılamaz, yapılmamalı" diyor.
Bu binaların kentsel dönüşüme girmesine, İstanbul'un değişimine karşı çıkan bu siyasi zihniyeti iyi tanıyın.
Kendi siyasi çıkarları söz konusu olunca 'değişimci' olanlar, iş vatandaşın can ve mal güvenliğine gelince 'istemezükçü' oldular.
İstanbul'da büyük bir afet riski var mı? Evet.
İstanbul'da yüz binlerce riskli yapı var mı? Evet.
İstanbul'da afetlere ve büyük risklere karşı 5 yıldır sadece uyuklayan, sempozyum düzenlemekten öteye gidemeyen bir misafir başkan var mı? Evet.
Ama iş yapmaya gelince hevesleri yok. İcraatları yok. Yönetim aklı, sağduyu, vicdan, empati yok.
Kentsel dönüşüm konusunda sınıfta kalan tembel CHP'li İBB yönetimi, sorumluluktan kaçmak için 'bu kentsel dönüşüm yapılamaz, yapılmamalı' diyor.
CHP'li adayın keyfi öyle istiyor çünkü; 'Kentsel dönüşüm yapmayacağız, insanları afetlere terk edeceğiz, yarı zamanlı başkanlık yapacağız!'
Yok öyle yağma!
Buradan söz veriyorum!
İstanbul, tarihin gördüğü en nitelikli ve hakkaniyetli kentsel dönüşümle afetlere karşı risksiz bir şehir haline gelecek.
Tatil beldelerinden afet koordinasyonunu yönetmeye çalışan bu vurdumduymazlık ve vicdansızlık, İstanbul'un kaderi değildir ve asla da olmayacaktır!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Feyza Altun tutuklandı mı, gözaltına mı alındı? Avukat Feyza Altun kimdir, kaç yaşında, nereli?
- T.C. kimlik numarasını ezberleyen herkesi kapsıyor! Gizli yeteneğini tek tıkla öğren: "4+3+2+2"-"3+2+2+2+2"...
- EKPSS tercih sonuç ekranı 19 Şubat 2024 | EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
- 4A, 4B, 4C fark etmeden yararlanacak! Salı, perşembe hesaplara yatacak! Miktarlar yenilendi: TCKN sonu 0-2-4-6-8 olanlar...
- 28 gol, 36 asist! Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! 35 milyon euro şimdiden cepte
- Merkez Bankası toplantı tarihleri 2024 | Şubat ayı TCMB toplantısı ne zaman, faiz kararı ne olacak?
- Emekli olacaklara altın tarihler! SGK'ya belge tesliminde aman dikkat! En az 10.000 TL+ 3.000 ek ödeme için basit yöntem...
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?
- iOS 18 güncellemesi geliyor! Telefonunuz leb demeden leblebiyi anlayacak! Apple'dan yapay zeka devrimi
- LGS başvuru ve sınav tarihi 2024 | Liseye Geçiş Sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Okullarda 2. ara tatil ne zaman, olacak mı, kaç gün? MEB 2023-2024 yaz tatili başlangıç tarihi
- Patates böyle görünüyorsa sakın mutfağınıza sokmayın! Meğerse...