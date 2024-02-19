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9 ilde Bozdoğan operasyonu! 9 ilde hain teröristlerin inleri imha edildi

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Giriş Tarihi: 19.02.2024 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
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9 ilde Bozdoğan operasyonu! 9 ilde hain teröristlerin inleri imha edildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-3" operasyonlarında 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı.

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