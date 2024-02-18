Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum CHP ve DEM Parti'yi bombaladı: "Hiçbir zaman kirli ittifaklar peşinde koşmadık"



"HİÇBİR ZAMAN KİRLİ İTTİFAKLAR PEŞİNDE KOŞMADIK"

Cumhur İttifakı olarak her zaman milletin yanında olduklarının altını çizen Kurum, "Biz, milletimiz ne zaman zora düşse, ne zaman sıkıntıya düşse hemen yanı başındaydık. Cumhur İttifakımızla birlikte 15 Temmuz'da o meydanlarda kurduğumuz ittifakla; ay yıldızlı bayrağımız için 780 bin kilometrekare vatan toprağı için, ülkemizin 81 şehrinde; 'Hepimiz kardeşiz' dedik, 'Biriz' dedik, 'Beraberiz' dedik, 'Hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye'yiz.' dedik." ifadeleriyle birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Murat Kurum, "Ay yıldızlı bayrağımız için, bu ülkemizin her bir karış toprağı için canla başla mücadele verdik. Bu uğurda şehitler verdik, bu uğurda gazilerimiz oldu. Ama bir gün olsun başımızı öne eğmedik." diye konuştu.