Son dakika: HSK’dan Danıştay’ın göreve iade kararı verdiği 387 isim hakkında inceleme





DANIŞTAY 5. DAİRESİ...

Danıştay 5. Dairesi'nin aldığı bu skandal kararın zamanlaması ise oldukça manidar...



Bilindiği üzere Pensilvanya'daki elebaşı örgüt tabanına 'yeniden diriliş' mesajı verdi. Bitik, rezil ve hastalıklı bir hali olduğu gözlemlenen Fetullah Gülen'in bu çağrısı sonrasında FETÖ'nün operasyon hesabı 'Fuat Avni' mavi tik alıp dönüş için hazırlıklara başladı.



Bu süreçte Danıştay 5 Dairesi de FETÖ iltisaklı 450 yargı mensubunu göreve iade etti.