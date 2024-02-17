Son dakika: HSK'dan Danıştay'ın göreve iade kararı verdiği 387 isim hakkında inceleme
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün yargı yapılanmasına Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ağır darbe vurmuş, çok sayıda yargı mensubu örgütle irtibat ve iltisakı nedeniyle başlatılan idari soruşturmalarda meslekten ihraç edilmişti. Danıştay 5. Dairesi skandal bir kararla FETÖ'den ihraç edilen birçok ismi görevine iade etmişti. HSK, Danıştay'ın skandal kararının ardından göreve iade kararı verilen 387 isim hakkında yeni inceleme başlattı.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün yargı yapılanmasına yönelik Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından ağır darbe vurulmuş, çok sayıda yargı mensubu örgütle irtibat ve iltisakı nedeniyle başlatılan idari soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilmişti.
FETÖ ile irtibat ve iltisakı ankesör aramaları, HTS geçmişe dönük arama ve sinyal kayıtları, tanık beyanları, ByLock yazışma içerikleri, emniyet analiz raporları ile tespit edilen ve HSK Genel Kurulu'nca ihraç edilen yargı mensupları meslekten çıkarma kararının iptali için Danıştay'da dava açmıştı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca meslekten çıkarılmalarına karar verilen yargı mensuplarının göreve iadelerine ilişkin Danıştay 5. Dairesi skandal bir karara imza atmıştı.
HSK'DAN 387 İSİM HAKKINDA İNCELEME
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı özel açıklamada HSK'nın göreve iade edilen 387 isimle ilgili işlem başlattığını duyurdu.
NELER OLMUŞTU?
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile kararlı mücadele kesintisiz bir şekilde yürütülüyor, 15 Temmuz 2016'da bir milletin diriliş destanını yazan 253 vatan evladının kanı yerde bırakılmıyor. Ancak yargıdaki kirli eller FETÖ ile yürütülen bu mücadeleyi sekteye uğratmak için her yolu deniyor.
YARGIDA KİRLİ ELLER KARANLIK EMELLER
Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'ın verdiği kararlarla FETÖ iltisaklı kişiler görevlerine iade ediliyor. Darbe davaları dahil FETÖ konusundaki mücadelede devlet organları yargı eliyle kilitlenmek isteniyor.
Son olarak Danıştay 5. Dairesi, FETÖ'cülere iade-i itibar sağladı. Pensilvanya ve FETÖ medyasının umut kapısı haline gelen Danıştay 5. Dairesi, FETÖ'den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararı verdi.
DANIŞTAY 5. DAİRESİ...
Danıştay 5. Dairesi'nin aldığı bu skandal kararın zamanlaması ise oldukça manidar...
Bilindiği üzere Pensilvanya'daki elebaşı örgüt tabanına 'yeniden diriliş' mesajı verdi. Bitik, rezil ve hastalıklı bir hali olduğu gözlemlenen Fetullah Gülen'in bu çağrısı sonrasında FETÖ'nün operasyon hesabı 'Fuat Avni' mavi tik alıp dönüş için hazırlıklara başladı.
Bu süreçte Danıştay 5 Dairesi de FETÖ iltisaklı 450 yargı mensubunu göreve iade etti.
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