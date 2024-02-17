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CHP fondaşları balon gibi patladı! 'İliç savunucusu' ilan ettikleri santajcı Cezayirlioğlu maden şirketinden para istemiş

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2024
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CHP fondaşları balon gibi patladı! ’İliç savunucusu’ ilan ettikleri santajcı Cezayirlioğlu maden şirketinden para istemiş

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasının ardından CHP yandaşları algı operasyonu soyunmuştu. Felaket üzerinden prim peşinde koşan fondaş medyanın 'İliç kahramanı' ilan ettiği Sedat Cezayirlioğlu'nun kirli çamaşırları ortaya döküldü. Siyasi malzeme üretmek isteyen Cezayirlioğlu'nun Erzincan’daki maden şirketinden para talep ettiği mahkeme kayıtlarında anlaşıldı. İşte detaylar…

Erzincan'ın İliç ilçesinde, altın madeninin geniş bir bölgeyi kapsayan yığın liç alanında 13 Şubat Salı günü saat 14.28'de toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu 9 işçi göçük altında kaldı.

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Çalışmalarda AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından, 339'u arama kurtarma personeli 1708 kişi görev yapıyor. Ayrıca 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 dron, 44 jeneratör, 3 KBRN aracı, metale duyarlı 5 radar cihazı ile arama kurtarma faaliyetleriini sürdürüyor.

6 KİŞİ TUTUKLADI

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

CHP MEDYASINDAN KİRLİ ALGI OPERASYONU

Her toplumsal olayını fırsat bilen CHP medyası yine algı operasyonu girişiminde bulundu. Yetkililerin "siyanür sızıntısı yok" demesine rağmen fondaş medya tepki çeken skandallara imza attı.

FONDAŞ MEDYANIN BALONU YİNE PATLADI

Tüm bu yaşananların gölgesinde fondaş medyanın 'İliç savunucusu' ilan ettiği Sedat Cezayirlioğlu'nun foyası ortaya çıktı.

ŞANTAJÇI ÇIKTI

Cezayirlioğlu'nun Erzincan'daki maden şirketinden para talep ettiği mahkeme kayıtlarında anlaşıldı.



Kayıtlarda; Cezayirlioğlu'nun para talebine karşılık alamadığı için videolar çekerek yayımladığı ve gerçek dışı iddialar ortaya attığı belirtildi.

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