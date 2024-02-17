CHP fondaşları balon gibi patladı! 'İliç savunucusu' ilan ettikleri santajcı Cezayirlioğlu maden şirketinden para istemiş
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasının ardından CHP yandaşları algı operasyonu soyunmuştu. Felaket üzerinden prim peşinde koşan fondaş medyanın 'İliç kahramanı' ilan ettiği Sedat Cezayirlioğlu'nun kirli çamaşırları ortaya döküldü. Siyasi malzeme üretmek isteyen Cezayirlioğlu'nun Erzincan’daki maden şirketinden para talep ettiği mahkeme kayıtlarında anlaşıldı. İşte detaylar…
TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ
Çalışmalarda AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından, 339'u arama kurtarma personeli 1708 kişi görev yapıyor. Ayrıca 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 dron, 44 jeneratör, 3 KBRN aracı, metale duyarlı 5 radar cihazı ile arama kurtarma faaliyetleriini sürdürüyor.
6 KİŞİ TUTUKLADI
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.
CHP MEDYASINDAN KİRLİ ALGI OPERASYONU
Her toplumsal olayını fırsat bilen CHP medyası yine algı operasyonu girişiminde bulundu. Yetkililerin "siyanür sızıntısı yok" demesine rağmen fondaş medya tepki çeken skandallara imza attı.
FONDAŞ MEDYANIN BALONU YİNE PATLADI
Tüm bu yaşananların gölgesinde fondaş medyanın 'İliç savunucusu' ilan ettiği Sedat Cezayirlioğlu'nun foyası ortaya çıktı.
ŞANTAJÇI ÇIKTI
Cezayirlioğlu'nun Erzincan'daki maden şirketinden para talep ettiği mahkeme kayıtlarında anlaşıldı.
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