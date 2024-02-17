CHP fondaşları balon gibi patladı! ’İliç savunucusu’ ilan ettikleri santajcı Cezayirlioğlu maden şirketinden para istemiş

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Çalışmalarda AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından, 339'u arama kurtarma personeli 1708 kişi görev yapıyor. Ayrıca 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 dron, 44 jeneratör, 3 KBRN aracı, metale duyarlı 5 radar cihazı ile arama kurtarma faaliyetleriini sürdürüyor.