Ekonomide emin adımlarla ileri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz rakam verdi! Bir ilk gerçekleşecek...

"KUR KORUMALI MEVDUATTAN ÇIKIYORUZ"

Türkiye'de istihdam sayısının her geçen gün arttığını aktaran Cevdet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hep söylediği 4'lü sistem var. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat. Yatırımla başlayıp ihracatla biten bir süreç bu. Bütün ekonomik politikalarımızda, bu perspektifle hareket ediyoruz. Aşırı tüketim çok da olumlu değil. Tüketim hızımızı biraz daha normal seviyelere taşıyıp, asıl büyümemizi ihracat üzerinde yapmaya çalışıyoruz. Bu politikalarımızın yardımıyla istihdam da ciddi bir gelişme var. Türkiye ekonomisi ilk defa 32 milyonun üzerinde istihdam ortaya koydu. Aylık bazda baktığınızda 8,8'e düştü işsizlik oranımız. Yıllık olarak da tek haneli kapattığımız kesinleşti diyebiliriz. Yakın bir tarihte tam çıkmış olur bunun sonucu. 10,1 diye tahmin etmiştik ama bunun altında kapattık. İstihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz. İş gücü piyasalarına kadınların, gençlerin girmesi çok önemli. Kadınsız kalkınma da olmaz, demokrasi de olmaz. Bu konuda desteklerimiz devam edecek. Kur korumalı mevduat ülkenin önemli bir meselesi. Geçici bir düzenlemeydi. O dönemin şartları içinde bir ihtiyacı karşıladı. Kur korumalı mevduattan çıkıyoruz. Ağustos ayında 124 milyar dolar seviyesine gelmişti. 9 Şubat itibarıyla rakamlar elimde. 2 trilyon 360 milyon TL'ye gelmiş durumda. 77,7 milyar dolar seviyesinde. Bunun da çok büyük bir kısmı TL mevduata geçiş yapmış oldu. Burada da herhangi bir istikrarsızlığa yol açmadan farklı bir çerçeveye gidiyoruz. Mali disiplin çok önemli" ifadelerini kullandı.