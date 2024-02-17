Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ’ın vaatleri CHP’yi korkuttu

DAHA GÖREVE GELMEDEN VAATLERİN ÜSTÜNE 'YEŞİL TİK'

Dağ, adaylığının netleşmesinin ardından vaatlerini lansmanı beklemeden açıklayan Dağ, proje lansmanında, belediye otobüslerinde "90 dakika aktarma ücretsiz" uygulamasını getireceğini vurgulayıp, Genç İzmir'im Kart sahipleri için aktarma da ücretsiz binme süresini 120 dakikaya çıkaracağını vadetmesinin ardından CHP de harekete geçti.

Bu dönem uygulamadan kalkan "ücretsiz aktarma" uygulamasını geri getireceğimizi ifade etmiştik.



Daha göreve gelmeden ilk vaadimizi gerçekleştirmiş olduk🤗



Üstünü çizmedik ama yanına bir tik attık✅ https://t.co/e6VaDpvFxP — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) February 17, 2024

CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da, Dağ'ın bu açıkmasından sonra, kendi partisinin kaldırdığı "90 dakikanın aktarma ücretsiz" uygulamasını geri getireceğini vadetti.