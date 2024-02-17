Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın vaatleri CHP'yi korkuttu
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, “Eşssiz İzmir Vizyon Lansman”ında İzmir için açıkladığı dev projelerin ardından muhalefeti korku sardı. Dağ'ın açıkladığı projelerin ardından CHP yönetimine sosyal medyada vatandaşlardan yoğun tepki geldi. CHP'li Tunç Soyer ise tepkilerin ardından daha önce kendisinin sorlandığı uygulamayı yeniden hayata geçirme kararı aldı. Hamza Dağ yaşananlara ilişkin yaptığı paylaşımda, "Daha göreve gelmeden ilk vaadimizi gerçekleştirmiş olduk" diyerek Soyer'i tiye aldı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Eşssiz İzmir Vizyon Lansman"ında projelerini açıklamasından sonra gözler muhalefete çevrildi.
Dağ'ın açıkladığı projeleri yakından takip eden CHP yönetimine sosyal medyada tepkilerin gelmesi üzerine Tunç Soyer, daha önce kendisinin sonlandırdığı bir uygulamayı yeniden hayata geçirme kararı aldı.
DAHA GÖREVE GELMEDEN VAATLERİN ÜSTÜNE 'YEŞİL TİK'
Dağ, adaylığının netleşmesinin ardından vaatlerini lansmanı beklemeden açıklayan Dağ, proje lansmanında, belediye otobüslerinde "90 dakika aktarma ücretsiz" uygulamasını getireceğini vurgulayıp, Genç İzmir'im Kart sahipleri için aktarma da ücretsiz binme süresini 120 dakikaya çıkaracağını vadetmesinin ardından CHP de harekete geçti.
Bu dönem uygulamadan kalkan "ücretsiz aktarma" uygulamasını geri getireceğimizi ifade etmiştik.— HAMZA DAĞ (@avhamzadag) February 17, 2024
Daha göreve gelmeden ilk vaadimizi gerçekleştirmiş olduk🤗
Üstünü çizmedik ama yanına bir tik attık✅ https://t.co/e6VaDpvFxP
CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da, Dağ'ın bu açıkmasından sonra, kendi partisinin kaldırdığı "90 dakikanın aktarma ücretsiz" uygulamasını geri getireceğini vadetti.
CHP'Lİ SOYER GÖREVE GELDİĞİNDE UYGULAMAYI KALDIRMIŞTI
Bugün de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve gelir gelmez sonlandırdığı bu uygulama için, mart ayından itibaren "120 dakika aktarma ücretsiz" olacağını açıkladı.
İZMİR'İN DEV PROJELERİNE 'DAĞ' GİBİ BAŞKAN!
Görevinin bitmesine 1,5 ay kalan Tunç Soyer'in bu kararında, Hamza Dağ'ın adaylığı açıklandıktan sonra seçim kampanyasını başarılı yürütmesi ve İzmir için açıkladığı projelerinin etkisi olduğu yorumları yapıldı.
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