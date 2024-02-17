CHP’li Yılmaz Büyükerşen’den skandal rekor! Eskişehir’de 25 yılda 24 daire dönüştürdü

"25 YILDA 24 DAİRE KABUL EDİLEMEZ"

Eskişehir'in deprem riski taşıdığına dikkat çeken Hatipoğlu, "25 yılda sadece 24 daire yapılması kabul edilemez. Hedefimiz 5 yılda 25 bin konutun dönüşümünü sağlayarak şehri depreme hazır hale getirmek. Yıllardır imar bekleyen mahallelerin yerinde dönüşüm için imar planlarını revize edeceğiz. Dar gelirliler için 5 yılda belediye şirketi üzerinden yapacağız ve bunlara uygun taksitlerle uygun fiyatlarla verecek. TOKİ gibi bugünün fiyatıyla 1,5 milyon liraya vereceğiz 80 metrekare evi. Dar gelirli vatandaşlara çok iyi konut arazilerini belediye olarak biz geliştireceğiz. Ve sağlam konutlar yapacağız." açıklamasında bulundu.