CHP'li Yılmaz Büyükerşen'den skandal rekor! Eskişehir'de 25 yılda 24 daire dönüştürdü
Marmara için beklenen büyük depremden etkilenecek kentler arasında yer alan Eskişehir’de ilginç bir kentsel dönüşüm rekoru kırıyor. 5 dönemdir Yılmaz Büyükerşen’in başkanlık ettiği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 25 yılda yalnızca 3 binada toplam 24 daireyi dönüştürerek dikkat çekti.
5 dönemdir Yılmaz Büyükerşen'in başkanlık ettiği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 25 yılda yalnızca 3 binada toplam 24 daireyi dönüştürerek skandal bir rekora imza attı. O konutları gösteren Cumhur İttifakı EBB Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu; Eskişehir için hazırladıkları projelerini tek tek anlattı.
"25 YILDA 24 DAİRE KABUL EDİLEMEZ"
Eskişehir'in deprem riski taşıdığına dikkat çeken Hatipoğlu, "25 yılda sadece 24 daire yapılması kabul edilemez. Hedefimiz 5 yılda 25 bin konutun dönüşümünü sağlayarak şehri depreme hazır hale getirmek. Yıllardır imar bekleyen mahallelerin yerinde dönüşüm için imar planlarını revize edeceğiz. Dar gelirliler için 5 yılda belediye şirketi üzerinden yapacağız ve bunlara uygun taksitlerle uygun fiyatlarla verecek. TOKİ gibi bugünün fiyatıyla 1,5 milyon liraya vereceğiz 80 metrekare evi. Dar gelirli vatandaşlara çok iyi konut arazilerini belediye olarak biz geliştireceğiz. Ve sağlam konutlar yapacağız." açıklamasında bulundu.
Hatipoğlu, Eskişehir'de 25 yıldır hizmet almayan mahalleler olduğunu belirterek; "Eskişehir'de köyler dahil altyapı sorununu bitireceğiz." dedi.
"ESKİŞEHİR'DE SU PAHALI, ULAŞIM YETERSİZ"
Suyun pahalı ve kirli, ulaşımın ise yetersiz olduğunu belirten Hatipoğlu, 4 milyarlık arıtma yatırımı ile su fiyatını yüzde 40 aşağı çekeceklerini, şehirden tüm köylere otobüs seferleri koyacaklarını söyledi.
"TRAMVAYI YERALTINA ALACAĞIZ"
Hatipoğlu "Eskişehir'de öncelikle tramvayı yer altına alacağız. En az 15 katlı kavşak yapmamız lazım. Trafikte yapacağımız çalışmaları 3 Mart'ta lansmanımızda açıklayacağız. Böylece trafiği yüzde 50 iyileştireceğiz. İstanbul'da Anadolu yakasından Avrupa yakasına denizin içinden geçiriyoruz. Karadeniz'de 120 kilometre açıkta, yerin altında doğal gaz çıkarıyoruz. Burada da tramvayı yeraltına indirip trafiği rahatlatacağız." ifadelerini kullandı.
"ESKİŞEHİRSPOR KOLEJİ KURACAĞIZ"
Büyükerşen'in Eskişehirspor'a 25 yıldır herhangi bir yardım yapmadığını belirten Hatipoğlu, Eskişehirspor'u şirket haline getireceklerini ve Eskişehirspor Koleji kuracaklarını açıkladı. Hatipoğlu, "Bu kolejde Türkiye'deki yetenekli çocukları yetiştireceğiz ve Eskişehirspor'u yeniden zirveye taşıyacağız. Hükümet tarafından Eskişehir'e yapılan 34 bin kişilik stadyum kulüpsüz kaldı. Stadyumun üstünü kapatacağız ve Eskişehir'e yakışır bir stadyuma sahip olacağız." dedi.
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