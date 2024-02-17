17 Şubat 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri 16 ile 'Bozdoğan' operasyonu! 120 şüpheli yakalandı

16 ile 'Bozdoğan' operasyonu! 120 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2024
ABONE OL
16 ile ’Bozdoğan’ operasyonu! 120 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 16 ilde bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Bozdoğan-2" operasyonlarında 120 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA