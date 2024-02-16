Erzincan’daki toprak kaymasından umutlandıran haber! Metal yoğunluğu tespit edildi! 6 şüpheli tutuklandı

8 ŞÜPHELİDEN 6'SI TUTUKLANDI

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Tutuklananlardan birinin Kanada uyruklu yönetici olduğu öğrenilriken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

9 İŞÇİ ARANIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Bakan Bayraktar "Bugün çalışmalardan netice alacağımızı umuyorum" dedi.

Bayraktar'ın açıklamalarından derlenenler şu şekilde:

Yoğun bir şekilde arama kurtarma faaliyeti devam ediyor. Bütün zorluklara rağmen burada çok geniş kapsamlı bir faaliyet yürütüyoruz. Çok büyük bir heyelan. Yaklaşık 400 bin kamyonla taşıyabileceğimiz 9 kardeşimizi arıyoruz. Belirlediğimiz noktalara bugün daha yoğun bir şekilde gireceğiz. Ümit ediyorum bu çalışmalardan netice alırız. Buradaki işçi kardeşlerimizin aileleri ve yakınlarının beklentileri var ve biz de buna yanıt verebilmek için çalışıyoruz.

Madencilerin 3'ünün farklı, 6'sının farklı lokasyonlarda olduğunu tespit ettik. Yaptığımız çalışmalarda belirlediğimiz lokasyonlar var. Sahada sürekli ölçümleri yapıyoruz. Mevcut saha ve diğer yerlerde. Aynı zamanda dere yatağının ilerleyen kısmında numuneler alıp tespit yapıyoruz. Yapılan testlerin sonucunda halk sağlığını tehdit edici herhangi bir şey söz konusu değildir. 3. gün yeni bir faza geçiyoruz. Toprak yığınını kaldırma aşamasında planlamaya geçtik.

ARALARINDA YABANCI YÖNETİCİNİN DA OLDUĞU 8 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Temel önceliğimiz bu kurtarma operasyonuna yoğunlaşmış bir şekilde devam etmek. Buradan ayrıldıktan sonra ailelerimizle birlikte olacağız, zaten onlarda burada takip ediyor. Soruşturma devam ediyor. Onların ifadesi 8 çalışanla alakalı yöneticiyle alakalı, içlerinde yabancı yönetici de olmak üzere şu anda adliyeye sevk edilmiş durumdalar. Önümüzdeki günlerde ilave soruşturma kapsamında arkadaşlar ifade verecek. Bu noktada eksik kusur varsa yargı tespit edip gereğini yapacaktır.

Biz de ilgili tüm kurumlarımızla teknik ve idari yönden soruşturmaya devam ediyoruz. Biz yine düzenli bir şekilde sizlere bütün açıklığıyla, konuları intikal ettirmeye devam edeceğiz. Bir nebze sabır bekliyoruz. AFAD'ın sahada yürüttüğü çalışmalar netice verecek.

ÇATLAK İDDİALARI

Bu yönde bize iletilen bir bilgi var. İşçilerin tahliye edildiği. Tekrar 9 arkadaşın kontrol için bölgeye döndükleri ve o esnada bu hadiseye yakalandıkları doğru.

Burası özel bir işletme, %80'i Amerikalı bir şirkete ait. Tümüyle devlet olarak konuya vaziyet ediyoruz. Buradaki beklentimiz şeffaf bir şekilde çalışmalara katkı sunmasıydı. Üst düzey şirket yöneticileri burada. Şirket burada tümüyle bizimle, belirlediğimiz esaslarla çalışıyor.

Burada özellikle ailelerimiz beklenti içerisindeler. Burada söylediğimiz şeyin işlerin tam yerinin belirlendiği gibi bir durum olmasın. Belli yöntemlerle bu alanı dartmış durumdayız. O noktalara bakacağız. Alınan görüntülerde, 3 kardeşimiz madenin olduğu tarafta.

Soruşturma ve teknik çalışma bitmeden konuşmak doğru olmaz. Bu işin çok gizlenecek, üstü kapanacak bir tarafı yok, mümkün de değil. Burada çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hiç bir endişeye mahal yok. Bütün sorunlar ortaya çıkacak. Önce kurtarma, beraberinde bu rehabilitasyon süreci.

Devlet Su işlerinin hazırladığı bu sularla ilgili hazırladığı tedbir 5 alanı kapsıyor. Birkaç kademeli set programımız var. Bu öğleden sonra mevcut toprağın olduğu kütleyi, kaldırıp nereye taşıyacağımıza önümüzdeki günlerde karar vermeyi planlıyoruz. Hiçbir riski göz ardı etmeden bunu ortadan kaldıracağız.

Ağustos ayındaki denetimde farklı tespitler vardı. Orayla alakalı olmadığını söylemiştim. Fazla yükleme olabileceğiyle ilgili müfettişlerimiz ona da bakıyor. Eğer öyle bir şey varsa ortaya çıkacaktır