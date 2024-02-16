Erzincan'daki toprak kaymasından umutlandıran haber! Metal yoğunluğu tespit edildi! 6 şüpheli tutuklandı
Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında geniş bir bölgede toprak kayması meydana gelmişti. Milyonlarca metreküp toprağın aktığı bölgede 9 işçi heyelan altında kaldı ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Altın madeninde toprak kaymasından yaklaşık 6 saat önce yığın alanında çatlak ve sızıntı fark edildiği ancak facianın önlenemediği ortaya çıktı. Diğer yandan olaya ilişkin umutlandıran bir gelişme yaşanırken bölgeyi tarayan drone'lar meral yoğunluğu tespit etti. Bölgede işçilerin bulunmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Olay kapsamında toprak altında kalan işçilerin kimlikleri de belli oldu. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
8 ŞÜPHELİDEN 6'SI TUTUKLANDI
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Tutuklananlardan birinin Kanada uyruklu yönetici olduğu öğrenilriken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
9 İŞÇİ ARANIYOR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Bakan Bayraktar "Bugün çalışmalardan netice alacağımızı umuyorum" dedi.
Bayraktar'ın açıklamalarından derlenenler şu şekilde:
Yoğun bir şekilde arama kurtarma faaliyeti devam ediyor. Bütün zorluklara rağmen burada çok geniş kapsamlı bir faaliyet yürütüyoruz. Çok büyük bir heyelan. Yaklaşık 400 bin kamyonla taşıyabileceğimiz 9 kardeşimizi arıyoruz. Belirlediğimiz noktalara bugün daha yoğun bir şekilde gireceğiz. Ümit ediyorum bu çalışmalardan netice alırız. Buradaki işçi kardeşlerimizin aileleri ve yakınlarının beklentileri var ve biz de buna yanıt verebilmek için çalışıyoruz.
Madencilerin 3'ünün farklı, 6'sının farklı lokasyonlarda olduğunu tespit ettik. Yaptığımız çalışmalarda belirlediğimiz lokasyonlar var. Sahada sürekli ölçümleri yapıyoruz. Mevcut saha ve diğer yerlerde. Aynı zamanda dere yatağının ilerleyen kısmında numuneler alıp tespit yapıyoruz. Yapılan testlerin sonucunda halk sağlığını tehdit edici herhangi bir şey söz konusu değildir. 3. gün yeni bir faza geçiyoruz. Toprak yığınını kaldırma aşamasında planlamaya geçtik.
ARALARINDA YABANCI YÖNETİCİNİN DA OLDUĞU 8 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Temel önceliğimiz bu kurtarma operasyonuna yoğunlaşmış bir şekilde devam etmek. Buradan ayrıldıktan sonra ailelerimizle birlikte olacağız, zaten onlarda burada takip ediyor. Soruşturma devam ediyor. Onların ifadesi 8 çalışanla alakalı yöneticiyle alakalı, içlerinde yabancı yönetici de olmak üzere şu anda adliyeye sevk edilmiş durumdalar. Önümüzdeki günlerde ilave soruşturma kapsamında arkadaşlar ifade verecek. Bu noktada eksik kusur varsa yargı tespit edip gereğini yapacaktır.
Biz de ilgili tüm kurumlarımızla teknik ve idari yönden soruşturmaya devam ediyoruz. Biz yine düzenli bir şekilde sizlere bütün açıklığıyla, konuları intikal ettirmeye devam edeceğiz. Bir nebze sabır bekliyoruz. AFAD'ın sahada yürüttüğü çalışmalar netice verecek.
ÇATLAK İDDİALARI
Bu yönde bize iletilen bir bilgi var. İşçilerin tahliye edildiği. Tekrar 9 arkadaşın kontrol için bölgeye döndükleri ve o esnada bu hadiseye yakalandıkları doğru.
Burası özel bir işletme, %80'i Amerikalı bir şirkete ait. Tümüyle devlet olarak konuya vaziyet ediyoruz. Buradaki beklentimiz şeffaf bir şekilde çalışmalara katkı sunmasıydı. Üst düzey şirket yöneticileri burada. Şirket burada tümüyle bizimle, belirlediğimiz esaslarla çalışıyor.
Burada özellikle ailelerimiz beklenti içerisindeler. Burada söylediğimiz şeyin işlerin tam yerinin belirlendiği gibi bir durum olmasın. Belli yöntemlerle bu alanı dartmış durumdayız. O noktalara bakacağız. Alınan görüntülerde, 3 kardeşimiz madenin olduğu tarafta.
Soruşturma ve teknik çalışma bitmeden konuşmak doğru olmaz. Bu işin çok gizlenecek, üstü kapanacak bir tarafı yok, mümkün de değil. Burada çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hiç bir endişeye mahal yok. Bütün sorunlar ortaya çıkacak. Önce kurtarma, beraberinde bu rehabilitasyon süreci.
Devlet Su işlerinin hazırladığı bu sularla ilgili hazırladığı tedbir 5 alanı kapsıyor. Birkaç kademeli set programımız var. Bu öğleden sonra mevcut toprağın olduğu kütleyi, kaldırıp nereye taşıyacağımıza önümüzdeki günlerde karar vermeyi planlıyoruz. Hiçbir riski göz ardı etmeden bunu ortadan kaldıracağız.
Ağustos ayındaki denetimde farklı tespitler vardı. Orayla alakalı olmadığını söylemiştim. Fazla yükleme olabileceğiyle ilgili müfettişlerimiz ona da bakıyor. Eğer öyle bir şey varsa ortaya çıkacaktır
Göçük altında kalan Adnan Keklik'in olay yaşanmadan dakikalar önce inceleme yapmak üzere çatlak olan yere geldiği ve 8 dakika sonra saat 14.28'de toprak kayması olduğu belirtildi.
UYARI MESAJI GÖNDERİLMİŞ
Olay anına tanık bir maden personeli ise, çatlağın fark edilmesinin ardından personele uyarı maili gönderildiğini anlattı. Personel, "Toprak kayması yaşanmadan önce çatlak ve sızma olduğu fark edilmiş fakat bizlere bilgi gelmedi.
3 farklı taşeron firma var. Bazı firmalara mail ile uyarı gitmiş. Ancak bize herhangi bir uyarı gelmedi. Göçük ocağa giden güzergâhta oldu. Orada dinlenme amaçlı bulunan konteyner ve kamyon bekleme alanı var.
Toprak oraya doğru aktı. Konteynerde ve araçlarda olan arkadaşlarımız göçükte kaldı. Olay 14.28 değil de saat 15.00 sıralarında olsaydı facianın boyutu büyük olurdu. Çünkü saat 16.00'da mesaisi başlayan kamyon şoförleri kart basmaya geliyor" dedi.
'GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPMAYIN'
Göçük yaşanmadan önce toprak yığını olan bölgede sızıntı tespit edildiğine yönelik bazı birimlere giden uyarı mesajında, "Sayın yetkililer, Heap Leach bölgesi erişim yolları ikinci bir bildirime kadar kapatılmıştır" ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.
Bunun adından atılan ikinci mesajda ise "Arkadaşlar az önce gelen mailde yazan bilgi, yukarıda olup ikinci bir bilgi gelene kadar yığın İliç bölgesine giriş-çıkış yapmamız uygun değildir bilginize" denildi.
Sızıntının fark edilmesinin ardından maden sahasındaki bazı bölgelerin boşaltıldığı kaydedildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı ise 8'e yükseldi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltındaki işlemleri devam eden şüphelilerden birinin, şirketin işveren vekili konumundaki Kanada uyruklu bir kişi olduğunu söyledi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Erzincan'daki yaşanan olay nedeniyle gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.
3 AY ÖNCE İŞE BAŞLADI GÖÇÜK ALTINDA KALDI
Göçük altında kalan evli ve 2 kız babası iş makinesi operatörü Şaban Yılmaz'ın (45) daha önce ormanda kesim işinde çalıştığı, geçici olarak 3 ay önce iş makinesi operatörü olarak maden firmasında işe başladığı belirtildi.
Yılmaz'ın o gün iş makinesiyle çalıştıktan sonra olaydan 5 dakika önce dinlenme alanındaki konteynere geldiği ve toprak kayması sonucu göçük altında kaldığı öğrenildi.
'OĞLUM ÇIK GEL, NERDESİN KUZUM'
Göçük altında kalan Uğur Yıldız'ın annesi Sevda Yıldız, "Oğlum çık gel. Nerdesin kuzum" diyerek gözyaşı döktü. Ailelere, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince psikososyal destek veriliyor.
YERALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARIYLA ARIYORLAR
Çalışmalarda AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından, 339'u arama kurtarma personeli 1708 kişi görev yapıyor.
Ayrıca 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 drone, 44 jeneratör, 3 KBRN aracı, metale duyarlı 5 radar cihazı ile arama kurtarma faaliyetleri 24 saat esasına göre yürütülüyor.
BAZI NOKTALARDA METAL YOĞUNLUĞU BULUNDU
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden gelen uzman ekipler, yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen metale duyarlı drone'lar yardımıyla, konteyner ve araçların yerini belirlemeye çalışıyor.
KBRN ekipleri de toprakta ve havada ölçüm yapıyor. Bölgede yüzeysel sondalama çalışması da yapılıyor.
Bu arada teknolojik cihazlarla yapılan aramalarda bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi. Ekiplerin bu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Maden sahasında arama kurtarma çalışmaları sürerken toprak altında kalan 9 işçinin kimlikleri tespit edildi.
Toprak altında kalanların kimlikleri şu şekilde:
Şaban Yılmaz, Abdurrahman Şahin, Hüseyin Kara, Mehmet Kazar, Fahrettin Keklik, Adnan Keklik, Uğur Yıldız, Kenan Öz ve Ramazan Çimen.
'SORUMLULAR YARGIYA HESAP VERECEK'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "10 milyon metreküplük bir toprak kitlesi var. Bunu elimizde imkân olsa ve kaldırmaya kalksak en az 400 bin kamyona ihtiyacımız var. Yani alanda 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var. Heyelan tehlikesi belli alanlarda devam ediyor, dikkatli şekilde arama faaliyetlerini yürütüyoruz. İşin hukuki boyutu, kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkıp hesap vermesini temin edeceğiz" dedi.
ALGI OPERASYONU DEŞİFRE OLDU
Erzincan'daki maden faciasından sonra dezenformasyon ve provokasyon içerikli paylaşımları, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tek tek ifşa etti.
Göçük altında kalan madencilerin sayısının açıklananın 5 katı olduğu, Fırat Nehri'ne siyanürlü toprak aktığı yönündeki iddiaların yalan olduğu ortaya çıkarıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2024 Fitre bedeli ne kadar, kaç TL oldu? Fitre (Fıtır sadakası) ne zaman, kimlere verilir?
- Hıdırellez 2024 nedir, ne zaman, nasıl kutlanır? Hıdırellez ritüelleri nelerdir?
- 2. Torba yasada maddeler oluştu! Mini EYT paketi için liste tamam! 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro, ehliyet affı…
- Yaz tatili kısalacak mı, ne kadar, kaç gün olacak? MEB'den açıklama geldi! Okullar 200 güne mi çıkacak?
- Faturada isimi yazanlar hemen baksın! Tek şartla anında 3.450 TL para yardımı yapılacak
- %45-46-47 faiz oranları aldı başını gitti! Bankalara akın etti! İşte 250.000 TL'nin bir aylık kazancı...
- Ramazan Bayramı tarihi 2024 | Ramazan Bayramı ne zaman? Nisan ayının kaçında başlayıp, bitecek?
- Dul ve Yetim maaşı alanlar 3.000 TL ikramiye alacak mı? %75-50-25 hisselere göre kim ne kadar alacak? 2024 Nisan ayı itibarıyla...
- YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? ÖSYM YKS (AYT-TYT-YDT) başvurusu nereden yapılır? İşte sınav tarihleri 2024
- Pınar Deniz'in günde -1 KG garantili diyeti! Yargı'nın Ceylin'i adeta iğne ipliğe döndü!
- Esra Erol mehdi olayı nedir? Mehdi olduğu iddia edilen Mustafa Çabuk kimdir, kaç yaşında, akıl hastası mı?
- MEB EKYS 2024 sınavı ne zaman saat kaçta? EKYS kaç soru, kaç dakika? Sınavda hangi konular çıkacak?