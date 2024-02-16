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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Münih'te! Fidan Münih Güvenlik Konferansına katılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2024
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Münih’te! Fidan Münih Güvenlik Konferansına katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 16-18 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 60. Münih Güvenlik Konferansına katılmak üzere Almanya'ya gitti. Pazar günü sona erecek üç günlük konferans boyunca Dışişleri Bakanı Fidan, ikili temaslarda da bulunacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün akşam Türkiye saatiyle 22.35'te Münih'e ulaştığı belirtildi.

60. MÜNİH GÜVENLİK KONFERANSI'NA KATILACAK
Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'da bugün (16 Şubat Cuma) başlayacak olan 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak.



BAKANI FİDAN, İKİLİ TEMASLARDA DA BULUNACAK
Pazar günü sona erecek üç günlük konferans boyunca Dışişleri Bakanı Fidan, ikili temaslarda da bulunacak.

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