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Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin 'Azerbaycan' kararına tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2024
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Dışişleri Bakanlığı’ndan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin ’Azerbaycan’ kararına tepki

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM), Azerbaycan Ulusal Heyetinin yetki belgelerini onaylamama yönündeki kararından esef duyduğunu bildirdi.

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