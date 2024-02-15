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BM'den Emine Erdoğan’a büyük övgü: Çabalarınız dünya için anlamlı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2024
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BM’den Emine Erdoğan’a büyük övgü: Çabalarınız dünya için anlamlı

First Lady Emine Erdoğan, Dubai'de BM Kalkınma Programı Başkanı Achim Steiner ile görüştü. Gerçekleştirilen görüşmede Steiner, Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık" konusunda yaptıklarından dolayı "Çabalarının dünya için çok anlamlı. Türkiye'nin Sıfır Atık Projesi gibi önemli uygulamalara liderlik yapmasını ve küresele taşınmasından memnuniyet duyarız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı "Dünya Hükümetler Zirvesi" kapsamında gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Forumu"nda Steiner ile görüştü.Emine Erdoğan, Steiner'a 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde UNDP başta olmak üzere destek sunan tüm BM ofislerinin çalışmalarının kıymetli olduğunu ifade ederek teşekkür etti.Emine Erdoğan, kültürlerin, dinlerin sürdürülebilir olmayı öğütlediğini, öz yaşam biçimine dönülmesi gerektiğini söyledi.

Steiner, kendisinin daha önce BM Çevre Programı İcra Direktörlüğü tecrübesi olduğunu belirterek, mevcut görevinde çevre temelli ve sürdürülebilir kalkınmayı önemsediğini iletti.Atık yönetiminin kendi çalışma alanlarında önemli bir yer kapladığını söyleyen Steiner, Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık" konusunda yaptıklarının ve çabalarının dünya için anlamlı olduğunu, yerelde Türkiye'deki Sıfır Atık Projesi gibi önemli uygulamaların liderlik yapılarak küresele taşınmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede, plastiklerin vazgeçilmez addedilerek hayatın her alanında kullanılması neticesinde ciddi bir tehdit ile karşı karşıya olunduğu konuşularak, Türkiye'de veya New York'ta yeniden bir araya gelinmesi temennisinde bulunuldu.

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