MGM’den 3 büyük il için uyarı! İşte o bölgeler

8 İLDE SARI KODLU UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Özellikle Marmara bölgesinde yoğun yağış bekleniyor. Bilecik, Bolu, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce'de beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, karla karışık yağmur veya kar yağışı için uyarı yapıldı.

MURAT ACAR: Ülkemiz şu anda Akdeniz üzerinden gelen yağışlı ve ılık bir sistemin etkisi altında bulunuyor. Yağışlar genellikle güney kesimlerde doğu kesimlerde olacak.