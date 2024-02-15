MGM'den 3 büyük il için uyarı! İşte o bölgeler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve çığ tehlikesine karşı uyardı. Megakentte sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışların, kentin kuzey ilçelerinde daha etkili olacağı bildirilirken, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi. İşte uyarı yapılan o bölgeler.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yağmur ve sağanak kuzeybatı kesimler ile doğu bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar olması bekleniyor. Hava tahminleri uzmanı Murat Acar önümüzdeki günlerin hava tahmin verilerini A Haber'de anlattı.
8 İLDE SARI KODLU UYARI
Yapılan son değerlendirmelere göre; Özellikle Marmara bölgesinde yoğun yağış bekleniyor. Bilecik, Bolu, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce'de beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, karla karışık yağmur veya kar yağışı için uyarı yapıldı.
MURAT ACAR: Ülkemiz şu anda Akdeniz üzerinden gelen yağışlı ve ılık bir sistemin etkisi altında bulunuyor. Yağışlar genellikle güney kesimlerde doğu kesimlerde olacak.
Yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle çığ riski de büyük tehdit oluşturuyor. Peki hangi iller için risk söz konusu...
MURAT ACAR: Doğu kesimlerde Doğu Karadeniz'in yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi uyarımız da sürüyor yine 4 5 gün biz bu uyarıyı aktif tutacağız.
Sağanak yağışlar Marmara ve İstanbul'un doğu kesimlerinde etkili olacak.
MURAT ACAR: İki tane uyarımız var İstanbul için uyarı yayınlamıştık İstanbul'un özellikle doğu kesimlerinde yağışlar biraz kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacak ayrıca Marmara'nın güneyinde ve doğusunda da kuvvetli yağış uyarımız var.
İstanbul'da kuvvetli yağmur bekliyoruz bugün gece saatlerine kadar sıcaklıklar mevsim normalleri civarına indi.
Ankara'da da ciddi bir meteorolojik hadise beklemiyoruz doğrusu Ankara bugün yarın yağmurlu sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde diyebiliriz.
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