Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Litvanyalı ve Yunan mevkidaşları ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldığı Brüksel'de Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Dendias ile görüşme gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldığı Brüksel'de Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler, toplantının yapıldığı Brüksel'de, Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile görüştü.
Her iki Bakan, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde heyetler arası görüşme gerçekleştirerek, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
YUNAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'nda Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Dendias ile ayaküstü görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Güler, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi (The European Sky Shield Initiative-ESSI) Niyet Mektubuna Türkiye ve Yunanistan'ın Katılımına Dair Düzenleme Belgesi İmza Töreni'nin ardından Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Dendias ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
Ayaküstü görüşen Güler ve Dendias, daha sonra NATO Karargahı'ndaki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı.
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