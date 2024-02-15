NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den NATO zirvesinde ’Türkiye’ çıkışı: Önemli bir ortak

Stoltenberg, kuzeyde ise Norveç ve İzlanda gibi ülkeler olduğunu, ancak bu ülkelerin en büyük askeri güç olmasa da transatlantik bağlantısı, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın korunması açısından son derece kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Stoltenberg, "Batı'da da ABD, Kanada ve aynı zamanda İngiltere var. Dolayısıyla NATO'nun gücü Avrupa ile Kuzey Amerika'yı bir araya getirmemizde yatıyor. Bir arada durduğumuz sürece herhangi bir düşmana tüm müttefikleri koruyabileceğimize dair bir mesaj gönderebiliriz" diye konuştu.