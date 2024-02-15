Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı! Mürettebatı kurtarma çalışması başlatıldı | Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'tan A Haber'e özel açıklama

Son dakika haberine göre Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışması başlatıldı. A Haber canlı yayınına bağlanan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, olayla ilgili detayları açıklarken "İlk ihbar 6.20'de geldi." dedi. Öte yandan Ulaştırma Bakanlığından konuyla ilgili açıklama geldi.