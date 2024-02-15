15 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı! Mürettebatı kurtarma çalışması başlatıldı | Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'tan A Haber'e özel açıklama

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı! Mürettebatı kurtarma çalışması başlatıldı | Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'tan A Haber'e özel açıklama

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.02.2024 09:14
Güncelleme:15.02.2024 09:22
Son dakika haberine göre Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışması başlatıldı. A Haber canlı yayınına bağlanan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, olayla ilgili detayları açıklarken "İlk ihbar 6.20'de geldi." dedi. Öte yandan Ulaştırma Bakanlığından konuyla ilgili açıklama geldi.

Marmara Denizi’nde kargo gemisi battı!
Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı!
İstanbul’da 3 organize suç örgütü çökertildi!
İstanbul'da 3 organize suç örgütü çökertildi!
ÇED raporu açıklaması: 135 kere denetlendi
ÇED raporu açıklaması: 135 kere denetlendi
Toprak kayması için komisyon kuruldu
Toprak kayması için komisyon kuruldu
Marmara Denizi’nde gemi battı!
Marmara Denizi'nde gemi battı!
Erzincan’daki facia için komisyon kararı!
Erzincan’daki facia için komisyon kararı!
ABD’de geçit töreni sırasında silahlı saldırı!
ABD’de geçit töreni sırasında silahlı saldırı!
FETÖ yeniden zemin arayışında mı?
FETÖ yeniden zemin arayışında mı?
Başkan Erdoğan İmam Şafi türbesinde!
Başkan Erdoğan İmam Şafi türbesinde!
Uyuyan FETÖ hücreleri harekete mi geçiyor?
Uyuyan FETÖ hücreleri harekete mi geçiyor?
Murat Kurum’dan 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı!
Murat Kurum'dan 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı!
Bakan Bak’tan Avrupa şampiyonuna tebrik telefonu!
Bakan Bak’tan Avrupa şampiyonuna tebrik telefonu!
Daha Fazla Video Göster