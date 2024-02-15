İstanbul'a murad vatandaşa hizmet lazım! "Seven Ne Yapmaz" klibi büyük beğeni topladı
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarını vatandaşlarla el ele gönül gönüle sürdürüyor. İstanbullu vatandaşların desteği ile emin adımlarla baş koyduğu bu yolda ilerleyen Murat Kurum'un "Seven Ne Yapmaz" klibi sosyal medyada büyük beğeni topladı. Öte yandan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un ve İstanbullunun çilesi CHP'li Ekrem İmamoğlu'na atıfta bulunarak "Seven ihmal etmez, sevdiği şehir için hiç durmadan çalışır. İstanbul'un kaybolan 5 yılını eser belediyeciliği ile telafi edeceğiz" dedi.
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
İSTANBUL'A MURAD VATANDAŞA HİZMET LAZIM!
7'den 70'e İstanbullunun gönlünde taht kuran ve dev projeleriyle büyük bir güven veren Murat Kurum, İstanbullu ile el ele gönül gölüne hareket ediyor.
Yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un 'Seven Ne Yapmaz' isimli yeni seçim şarkısı büyük beğeni topladı.
"SEVEN İHMAL ETMEZ! İSTANBUL'UN KAYBOLAN 5 YILINI TELAFİ EDECEĞİZ"
Öte yandan Kurum, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabatepe'nin sosyal medyada hesabından yaptığı, "Biz İstanbul'u çok seviyoruz. İstanbul için #SevenNeYapmaz diyoruz… Tarihe geçecek dönüşümle İstanbul'umuzda toplam 650 bin konut yapacağız." paylaşıma karşılık İstanbul'un ve İstanbullunun çilesi CHP'li Ekrem İmamoğlu'na atıfta bulunarak, "Seven ihmal etmez, sevdiği şehir için hiç durmadan çalışır. İstanbul'un kaybolan 5 yılını eser belediyeciliği ile telafi edeceğiz." dedi.
Yeni seçim şarkısının sözleri de şöyle:
Bu yürek uğruna neler başarmaz
Seven ne yapmaz
Gülüşünde hayat yeşerir
Sevgi emek işidir
Seven ne yapmaz
Kalbim hep "sen" diye atar
Orada aşk var, İstanbul var
Elim hep sana uzanır
Sevdam sana yaraşır
Seven ne yapmaz
Çalışır, hiç durmaz
Zafer kaçınılmaz
Seven ne yapmaz
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