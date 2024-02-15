İstanbul'a murad vatandaşa hizmet lazım! "Seven Ne Yapmaz" klibi büyük beğeni topladı

"SEVEN İHMAL ETMEZ! İSTANBUL'UN KAYBOLAN 5 YILINI TELAFİ EDECEĞİZ"

Öte yandan Kurum, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabatepe'nin sosyal medyada hesabından yaptığı, "Biz İstanbul'u çok seviyoruz. İstanbul için #SevenNeYapmaz diyoruz… Tarihe geçecek dönüşümle İstanbul'umuzda toplam 650 bin konut yapacağız." paylaşıma karşılık İstanbul'un ve İstanbullunun çilesi CHP'li Ekrem İmamoğlu'na atıfta bulunarak, "Seven ihmal etmez, sevdiği şehir için hiç durmadan çalışır. İstanbul'un kaybolan 5 yılını eser belediyeciliği ile telafi edeceğiz." dedi.

Yeni seçim şarkısının sözleri de şöyle:

Bu yürek uğruna neler başarmaz

Seven ne yapmaz

Gülüşünde hayat yeşerir

Sevgi emek işidir

Seven ne yapmaz