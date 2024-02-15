CHP’nin ateş çemberi Mersin’i sardı! Akdeniz ilçesini DEM’e bıraktılar! Tavşan adaya da tepkiler çığ gibi

PARTİLİLER 'AKDENİZ'DE TAVŞAN ADAYI ÇIKARMANIN ÇOK ANLAMSIZ' DEDİ

Akdeniz Belediye Başkan Adayı olarak Nesibe Teker Hazim isminin aday gösterildiğini duyan CHP'liler, partisinin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Parti ile ittifak kurmasının gereksiz olduğunu ve bu ittifakın kendilerine seçim kaybettireceğini belirtti.

NESİBE TEKER HAZİM KİMDİR?

23 Mart 1988 yılında Mersin'de doğan Nesibe Teker Hazim, evli ve bir çocuk annesidir. Hazim, ilk olarak Akdeniz İlçe Gençlik kollarında bilişim sorumlusu olmuş daha sonra Gençlik kolları Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Nesibe Teker Hazim, şu anda CHP Akdeniz İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak devam etmekteydi.

Akdeniz'de tavşan adayı çıkarmanın çok anlamsız olduğunu da belirten partililer, böyle bir siyaset anlayışının asla kabul edilemeyeceğini ve partisinin bir an önce izlediği bu yoldan dönmesi gerektiği çağrısında bulunduğu öğrenildi.