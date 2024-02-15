CHP'nin ateş çemberi Mersin'i sardı! Akdeniz ilçesini DEM'e bıraktılar! Tavşan adaya da tepkiler çığ gibi
DEM ile ittifak kurarak 31 Mart'ta büyük bir hezimetin altına imza atan CHP'nin Mersin Akdeniz'deki tavşan adayı belli oldu. CHP Akdeniz Kadın Kolları Başkanı Nesibe Teker Hazim, CHP Akdeniz Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı. CHP'li Nesibe Teker Hazim'in adaylık başvurusunda bile bulunmadığı iddia edildi.
Adaylar konusunda Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin'de de sıkıntı yaşayan CHP, bir kez daha tabanın sesine aldırış etmedi. Aday belirleme sürecinde Tarsus, Mezitli, Mut gibi ilçelerde tabanı küstüren, istifalara neden olan CHP'nin, özel bir hastanenin bilgi işlem biriminde çalıştığı belirtilen Nesibe Teker Hazim'i aday göstermesi sonrası tabandan sert tepkiler geldi.
Akdeniz'i DEM Parti'ye peşkeş çekmek uğruna belediye başkanlığı için aday adaylık başvurusu bile yapmayan, sadece meclis üyeliği başvurusu yapan CHP'li Hazim'i şapkadan çıkarır gibi aday çıkarması gündeme bomba gibi düştü.
31 Mart 2024 yerel seçimlerine doğru gidilirken partilerin de adayları netlik kazanmaya başladı. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Parti ile ittifak kurarak büyükşehiri kendisine alan CHP, Akdeniz İlçesi'ni ise bunun karşılığına peşkeş çekmeyi kabul etmişti. İlk başta Akdeniz'de aday çıkarmayacağını açıklayan CHP, DEM Parti'ye peşkeş çektiği Akdeniz'de, sadece meclis üyeliği başvurusu yapan bir göstermelik aday çıkardı.
CHP Akdeniz Kadın Kolları Başkanı olan ve özel bir hastanede bilgi işlem bölümünde çalıştığı belirtilen Nesibe Teker Hazim'i aday gösteren CHP'ye, partililerde büyük tepkilerini beraberinde getirdi.
PARTİLİLER 'AKDENİZ'DE TAVŞAN ADAYI ÇIKARMANIN ÇOK ANLAMSIZ' DEDİ
Akdeniz Belediye Başkan Adayı olarak Nesibe Teker Hazim isminin aday gösterildiğini duyan CHP'liler, partisinin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Parti ile ittifak kurmasının gereksiz olduğunu ve bu ittifakın kendilerine seçim kaybettireceğini belirtti.
NESİBE TEKER HAZİM KİMDİR?
23 Mart 1988 yılında Mersin'de doğan Nesibe Teker Hazim, evli ve bir çocuk annesidir. Hazim, ilk olarak Akdeniz İlçe Gençlik kollarında bilişim sorumlusu olmuş daha sonra Gençlik kolları Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Nesibe Teker Hazim, şu anda CHP Akdeniz İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak devam etmekteydi.
Akdeniz'de tavşan adayı çıkarmanın çok anlamsız olduğunu da belirten partililer, böyle bir siyaset anlayışının asla kabul edilemeyeceğini ve partisinin bir an önce izlediği bu yoldan dönmesi gerektiği çağrısında bulunduğu öğrenildi.
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