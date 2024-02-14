FETÖ ve PKK’ya yargı ayarı! Yargı paketinde iki önemli düzenleme | Fenomenler, çete ve mafyanın mal varlıklarına hızlı satış
AK Parti, bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü yargı paketini bu hafta içinde TBMM Başkanlığı'na sunmayı planlıyor. Bu hafta TBMM'ye gelecek yargı paketinde, AYM tarafından iptal edilen "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi" tanımı düzenlenecek. Çerçeve netleşecek cezalar korunacak.
İNFAZ ÇIKARTILDI
AK Parti, bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü yargı paketini bu hafta içinde TBMM Başkanlığı'na sunmayı planlıyor. AK Parti "genel af tartışmalarına neden olacağı" gerekçesiyle infaz sistemine ilişkin maddeleri paketten çıkardı. AK Parti kurmayları, "Ne zaman infaz sistemi ile ilgili düzenleme gelse af, genel af tartışmaları başlıyor. Biz böyle bir tartışma istemiyoruz" dediler. Pakette yer alan bazı düzenlemeler şöyle:
FETÖ VE PKK DÜZENLEMESİ
Anayasa Mahkemesi (AYM) bir süre önce Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 220'nci maddesinin 6'incı fıkrasını iptal etti. Bu fıkra "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır. Örgüte üye olmak suçundan dolayı verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir. Bu fıkra hükmü sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır" hükmünü içeriyordu.
FETÖ ve PKK başta olmak üzere eli kanlı terör örgütlerine yönelik bu hüküm ayrı bir madde olarak tekrar düzenlenecek. Suçun çerçevesi netleştirilirken verilen cezalar korunacak.
FENOMEN, ÇETE VE MAFYA DAVALARI...
İkinci önemli düzenleme ise fenomenler, çete ve mafya davalarını yakından ilgilendiriyor. Teklifte yer alan hüküm ile TMSF, terör örgütlerinin mal varlıklarına uyguladığı prosedürü organize suç örgütlerinin mal varlıklarında da işletecek.
Böylece hakkında "organize suç örgütü kurmak" suçlaması olan Dilan Polat- Engin Polat gibi fenomenler, Ayhan Bora Kaplan örneğinde olduğu gibi suç örgütlerinin mal varlıklarının yönetimi, şirketlerine kayyım atanması gibi süreçler TMSF tarafından yürütülecek. Bu şirketlerin hızla satışı mümkün hale gelecek.
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