FETÖ ve PKK’ya yargı ayarı! Yargı paketinde iki önemli düzenleme | Fenomenler, çete ve mafyanın mal varlıklarına hızlı satış

İNFAZ ÇIKARTILDI

AK Parti, bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü yargı paketini bu hafta içinde TBMM Başkanlığı'na sunmayı planlıyor. AK Parti "genel af tartışmalarına neden olacağı" gerekçesiyle infaz sistemine ilişkin maddeleri paketten çıkardı. AK Parti kurmayları, "Ne zaman infaz sistemi ile ilgili düzenleme gelse af, genel af tartışmaları başlıyor. Biz böyle bir tartışma istemiyoruz" dediler. Pakette yer alan bazı düzenlemeler şöyle: