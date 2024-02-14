İşgalciler yokuş aşağı! Moody’s 5 Siyonist bankasının notunu düşürdü

İŞGALCİLERE GAZZE TOKADI!

Not indiriminin Moody's'in 24 Ekim 2023'te başlattığı incelemenin bir sonucu olduğu aktarılan açıklamada, devam eden çatışmaların tırmanmasının bankaların şu anda varsayılandan daha ciddi şekilde etkilenmesine yol açabileceği vurgulandı.

Açıklamada, askeri çatışmalar ve zayıflayan güvenlik ortamı nedeniyle bankaların sosyal risklerinin arttığı, bu durumun da negatif görünümün etkeni olduğu ifade edildi.

Moody's, 9 Şubat'ta İsrail'in kredi notunu "A1"den "A2"ye düşürmüş, kredi notu görünümünü negatife çevirmişti.