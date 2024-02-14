Firari FETÖ’cü eski komiser yakalandı!



İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma ve fiziki takip sonucunda, hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 2016 yılında KHK ile ihraç eski komiser H.İ.H.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.