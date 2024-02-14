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Firari FETÖ'cü eski komiser yakalandı!

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Giriş Tarihi: 14.02.2024
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Firari FETÖ’cü eski komiser yakalandı!

Osmaniye'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 2016 yılında KHK ile ihraç eski komiser yakalandı.

Osmaniye'de hakkında FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ihraç komiser, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma ve fiziki takip sonucunda, hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 2016 yılında KHK ile ihraç eski komiser H.İ.H.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hükümlü, Toprakkale İlçesi Organize Sanayi Bölgesi girişinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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