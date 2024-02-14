Sağanak yağış yurdu etkisi altına alacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken, sis, fırtına ve çığ konusunda da vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği ve önümüzdeki günlere birçok ilde de sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.
BİRÇOK İL SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİ ALTINA GİRECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz geneli ile Doğu Anadolu'nun batı ve güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak; Doğu Anadolu'nun ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksekleri ile Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenen yağışların, bu akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş çevrelerinden başlamak üzere Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Malatya'nın güneyi, Tunceli, Bingöl'ün güneybatısı, Batman'ın kuzeyi, Mardin, yarın (Çarşamba) öğleden sonra ise Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin güneybatısında yer yer gök gürültülü sağanak, Kahramanmaraş ile Tunceli'nin kuzey ve yüksek kesimleri ile Şırnak'ın doğu ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel su baskını, yıldırım, kuvvetli güney-güneydoğu yönlerden rüzgar, kar yağışı alan yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Kıyı Ege'de kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
AFAD'DAN UYARI ÜSTÜNE UYARI
AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre 3 ilimiz (Antalya, Burdur, Isparta) için turuncu yağış uyarısı yapılmıştır. Uyarı verilen illerimizin valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır. Meteorolojik uyarı verilen illerde ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Antalya, Burdur ve Isparta illerinde turuncu uyarılar devam etmekte olup yağışların yarın (14.02.2024) sabaha kadar etkili olması beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.
ANTALYA'DA 5 İLÇEDE OKULLAR TATİL
Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde dün geceden bu yana devam eden kuvvetli yağış, sel ve taşkınların ardından hayatın normale dönmesi için tüm kurum, kuruluş ve gönüllü vatandaşlarımızla beraber çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede, yaptığımız son değerlendirme neticesinde, halen devam eden olumsuz hava koşulları sebebiyle, eğitim başta olmak üzere, kamu hizmetlerinde aksama olmaması ve vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için; 14 Şubat 2024 tarihinde, 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa); eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacaktır. Antalya merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat 2024 Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri İzmir ve Muğla'nın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya'da bu akşam saatlerinde, Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması beklenen yağışların, Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 14°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
YOZGAT 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı ve güney kesimlerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkari ile Van'ın güney çevrelerinde görülecek yağışların yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -1°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
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