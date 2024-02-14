Sağanak yağış yurdu etkisi altına alacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu raporu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya'da bu akşam saatlerinde, Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması beklenen yağışların, Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 14°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı