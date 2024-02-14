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155 Gazzeli daha Türkiye’de

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.02.2024 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
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155 Gazzeli daha Türkiye’de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "49'u hasta, 106'sı refakatçi olmak üzere Gazzeli 155 kardeşimiz ülkemize geliyor. Uçak, Mısır El-Ariş'ten az önce havalanmış durumda. Hastalara karşı görevimiz, milletimiz adına büyük" ifadelerini kullanmıştı. Mısır’dan Filistinli hastaları getiren uçak Ankara’ya indi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 49'u hasta 106'sı refakatçi olmak üzere 155 kişiyi taşıyan uçağın Türkiye'ye gelmek üzere Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'ndan havalandığını bildirmişti.

UÇAK ANKARA'YA İNDİ

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "49'u hasta, 106'sı refakatçi olmak üzere Gazzeli 155 kardeşimiz ülkemize geliyor. Uçak, Mısır El-Ariş'ten az önce havalanmış durumda. Hastalara karşı görevimiz, milletimiz adına büyük." ifadelerini kullandı.

Mısır'dan Filistinli hastaları getiren uçak Ankara'ya indi.

155 Gazzeli daha Türkiye’de! 155 GAZZELİ DAHA TÜRKİYE'DE!

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