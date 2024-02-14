155 Gazzeli daha Türkiye’de
GÜNDEM ahaber.com.tr
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "49'u hasta, 106'sı refakatçi olmak üzere Gazzeli 155 kardeşimiz ülkemize geliyor. Uçak, Mısır El-Ariş'ten az önce havalanmış durumda. Hastalara karşı görevimiz, milletimiz adına büyük" ifadelerini kullanmıştı. Mısır’dan Filistinli hastaları getiren uçak Ankara’ya indi.
UÇAK ANKARA'YA İNDİ
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "49'u hasta, 106'sı refakatçi olmak üzere Gazzeli 155 kardeşimiz ülkemize geliyor. Uçak, Mısır El-Ariş'ten az önce havalanmış durumda. Hastalara karşı görevimiz, milletimiz adına büyük." ifadelerini kullandı.
Mısır'dan Filistinli hastaları getiren uçak Ankara'ya indi.
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