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155 Gazzeli daha Türkiye’de! Mısır'dan Filistinli hastaları getiren uçak Ankara'ya indi

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2024 18:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "49'u hasta, 106'sı refakatçi olmak üzere Gazzeli 155 kardeşimiz ülkemize geliyor. Uçak, Mısır El-Ariş'ten az önce havalanmış durumda. Hastalara karşı görevimiz, milletimiz adına büyük" ifadelerini kullanmıştı. Mısır’dan Filistinli hastaları getiren uçak Ankara’ya indi.
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