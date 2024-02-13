13 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yarın Antalya'da okullar tatil mi edildi! Valilikten son dakika açıklaması geldi: 14 Şubat Kuvvetli yağış ve sele dikkat...

Yarın Antalya'da okullar tatil mi edildi! Valilikten son dakika açıklaması geldi: 14 Şubat Kuvvetli yağış ve sele dikkat...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2024 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
ABONE OL
Yarın Antalya’da okullar tatil mi edildi! Valilikten son dakika açıklaması geldi: 14 Şubat Kuvvetli yağış ve sele dikkat...

Meteoroloji'den Antalya için kuvvetli yağış ve sel uyarıları peş peşe gelmesi ile birlikte Antalya valiliğinde öğrencileri ve velileri yakından ilgilendiren açıklama geldi. Valilik Olumsuz hava koşulları sebebiyle, okullarımız eğitime hazır olamayacağını belitti ve 3 ilçede eğitime ara verdi. İşte okulların tatil olduğu ilçeler…

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA