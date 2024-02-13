ANKA-3 göz kamaştırdı! İşte yeni görüntüler

ANKA ve AKSUNGUR İHA'da kullanılmakta olan yer sistemleri temel kabul edilerek üzerine ek yeni yazılım sistemi entegre edildi. Bu kapsamda ANKA-3 sistemi, ANKA ve AKSUNGUR ile birlikte aynı yer sistemleri ile kontrol edilebilecek. Böylelikle bu üç sistemin ortak görevlerinin birbirini tamamlayan unsurlar olarak kullanımının da önü açıldı. ANKA-3 sisteminde düşük by-pass'lı Turbofan motor kullanılmakta.

ANKA-3 ÖZELLİKLERİ

Jet motorlu ANKA-3 7 ton ağırlığında ve 0.7 Mach (800 km/s) hızına sahip. Düşük radar izine sahip ANKA-3 hava-Yer, hava hava görevlerini icra edebiliyor. Anka 3 Teknik Özellikleri: Anka ve Anka II SİHA ile Ortak Aviyonik mimari ve YKİ (Yer Kontrol İstasyonu) Düşük Radar Görünürlüğü (Stealth) Yüksek Hızda İntikal Yüksek Faydalı Yük Kapasitesi LoS/BLOS (Uydu Kontrolü) Max. Kalkış Ağırlığı: 6.500 kg Faydalı Yük Kapasitesi: 1.200kg Servis İrtifası: 40.000 ft Dayanım: 10 saat Seyir Hızı: 250kts/0.42Mach Azami Hız: 425kts/0.7Mach