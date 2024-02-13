Son dakika | Erzincan'da toprak kayması! İçişleri Bakanı Yerlikaya A Haber'de açıkladı: 9 işçimize ulaşılamıyor
Son dakika haberi...Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. A Haber'e konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Yapılan sayım sonrası 9 işçinin eksik olduğunu açıkladı. Yerlikaya, "Kayma yer altında değil, yer üstünde yaşandı. 667 çalışandan 9'u eksik 400 personel sahada çalışıyor. " ifadelerini kullandı. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde bugün saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkisinde toprak kayması meydana geldi.
Olayda herhangi bir can kaybının olup olmadığı henüz bilinmezken, bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
17:35 SAĞLIK BAKANI KOCA: "TOPRAK ALTINDA OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN KİŞİLERE HENÜZ ULAŞILAMADI"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: Erzincan İliç'te bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması olayı sebebiyle 6 Ambulans ve 2 UMKE Timiyle medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başındayız. Toprak altında olduğu düşünülen kişilere henüz ulaşılamadı. Allah bu ve benzeri tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
17:31 AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: "DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA SAHADA"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Kalbimiz Erzincan İliç'te meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madencilerimizde. İnşallah hepsine sağ salim kavuşuruz... Devletimiz tüm imkânlarıyla sahada. İlgili tüm birimler müdahale ediyorlar. Tüm ekiplerimiz, haber alınamayan kardeşlerimize ulaşmak için seferberlik halinde…Gayretimiz ve duamız madenci kardeşlerimize sağ salim kavuşmak için." ifadelerine yer verdi.
İŞTE TOPRAK KAYMASININ MEYDANA GELDİĞİ O GÖRÜNTÜ
17.12 YERLİKAYA'DAN A HABER'E AÇIKLAMA: SAYIMDA 9 İŞÇİ EKSİK ÇIKTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan sayım sonrası 9 işçinin eksik olduğunu açıkladı. Yerlikaya, "Kayma yer altında değil, yer üstünde yaşandı. 667 çalışandan 9'u eksik 400 personel sahada çalışıyor. " ifadelerini kullandı.
17.00 FECİ OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması hepimizi derinden üzdü.
Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.
Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum.
16.50 AFAD: ÇEVRE İLLERDEN PERSONEL SEVK EDİLDİ
AFAD'dan olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
16.30 A HABER'E KONUŞAN ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU OLAYLA İLGİLİ ŞU BİLGİLERİ AKTARDI:
İstiflenen toprak kaydı. Altında kalan işçiler olduğunu tahmin ediyor. Şu anda 400 kişilik bir ekiple çalışmalar devam ediyor. İstiflenen toprak fabrikanın geniş alanına akıyor. Toprak altında kalan işçilerin sayısı ile ilgili kesin bilgiyi netleşince paylaşacağız.
16.25 ANAGOLD MADENCİLİK'TEN AÇIKLAMA
Yaşanan olayın ardından Anagold Madencilik, bir basın açıklaması yaptı:
"Anagold Çöpler Altın Madeni işletmemizde, 13 Şubat Salı günü saat 14:28 sularında yığın liç alanımızda meydana gelen kaymadan duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşmak isteriz.
Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Yaşanan bu elim olayın hemen akabinde bölgedeki çalışanlarımızla ivedilikle iletişime geçerek, acil durum planımızı devreye aldık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verdik. Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi.
Tüm faaliyetlerinde çalışan sağlığı ve güvenliğini merkeze alan bir kuruluş olarak bu zor zamanlarda da hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız ile birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.
Şeffaflık ilkemiz kapsamında gerekli merciler ve kamuoyunu gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."
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