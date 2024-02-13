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Son dakika | Bakan Yerlikaya açıkladı! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

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Giriş Tarihi: 13.02.2024 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
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Son dakika | Bakan Yerlikaya açıkladı! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada iki bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Teröristlerden birinin Terörde Arananlar Listesi'nde 'gri' kategoride yer alan, 'Demhat Eylül' kod adlı Hasip Şimşek, diğerinin ise Memo' kod adlı Mehmet Akalan olduğu belirtildi.

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