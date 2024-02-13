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Acil koduyla aranan Rus asıllı DEAŞ’lı terörist Akkuyu Nükleer Santrali’nde yakalandı! Kimlik oyunu...

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 13.02.2024 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
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Acil koduyla aranan Rus asıllı DEAŞ’lı terörist Akkuyu Nükleer Santrali’nde yakalandı! Kimlik oyunu...

Emniyet güçleri acil koduyla aranan DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu U.A'nın sahte kimlik kullanarak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştığını tespit etti. Kıskıvrak yakalanan şüpheli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma düzenlendi.

SAHTE KİMİLİK

Ekiplerin çalışmasında, hakkında difüzyon bulunan Rusya'lı U.A'nın Mersin'in Gülnar ilçesinde yapım aşamasında olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştığı ve yabancı uyruklu R.K. adına tanzim edilen sahte kimlik bilgilerini kullandığını tespit edildi.

TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin cezaevine götürülme anı

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