MİT’ten MOSSAD’a ağır tokat! Davada yeni detaylar: İşgalci istihbaratının “Üçüncü gözü” Selçuk Küçükkaya’ya 26 yıl 8 ay hapis cezası

İddianamede, sanıkların istenilen şirkete ait bazı bilgileri elde edip raporlayarak bunları İsrail istihbaratı mensuplarından Thomas Alfonso'ya aktardığı anlatılıyor.

İddianamede, sanıklar Selçuk Küçükkaya, Serkan Özdemirci, Cengiz Çalışkan, Musa Kuş, Ayhan Şen, Canan Çalışkan, Cenk Demirci, Fatma Birtürk, Cenk Birtürk, Emre Birtürk, Mehmet Çörekçi, Serihan Bal, Ceyhan Önen, Tolga Çalışkan, Emine Tuğba Özdemir, Melis Doğrular ve Nazan Birtürk'ün, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

DAVALAR BİRLEŞTİ

Uğur Mumcu suikastına ilişkin davada "silahlı suç örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Abdulhamit Çelik'in müşteki olarak yer aldığı iddianamede de Cenk Birtürk, Fatma Birtürk, Selçuk Küçükkaya, Musa Kuş ve Emre Birtürk sanık olarak yer alıyor.

İddianamede, 31 Aralık 2021'de saat 15.48'de Molla Gürani Mahallesi'nde bir iş yerine ve saat 16.36'da Kocamustafapaşa Mahallesi'ndeki bir eve motokurye ile içerisinde tehdit içerikli mesaj ve kurşun olan kargo paketinin gönderilmesi üzerine soruşturmaya başlandığı anlatılıyor.

Kırmızı paket içinde 2 beyaz gül, fişek ve tehdit içerikli yazılar yazıldığı aktarılan iddianamede, sanık Selçuk Küçükkaya'nın bahse konu olayı organize ettiği ve talimatları doğrultusunda sanık Musa Kuş'un müşteki Çelik'e ait kişisel bilgileri rızası dışında öğrenmeye çalıştığı aktarılıyor.

İddianamede, sanıklar Selçuk Küçükkaya, Musa Kuş, Cenk Birtürk ve Fatma Birtürk'ün "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme veya yayma" ve "birden fazla kişiyle imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçlarından 4'er yıldan 9'ar yıla kadar, sanık Emre Birtürk'ün ise "birden fazla kişiyle imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Sanıklar hakkında İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sırasında dosyanın İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki davayla birleştirilmesine karar verilmişti.