MİT'ten MOSSAD'a ağır tokat! Davada yeni detaylar: İşgalci istihbaratının “Üçüncü gözü” Selçuk Küçükkaya’ya 26 yıl 8 ay hapis cezası
MİT tarafından, Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptıkları iddiasıyla operasyon düzenlenmişti. Bu kapsamda Mossad'a çalışan özel dedektif Selçuk Küçükkaya ve beraberindeki 16 sanığın casusluktan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, özel dedektif Küçükkaya’ya üç ayrı suçtan toplamda 26 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
İsrail istihbaratı adına Türkiye'deki bazı şirketlerin bilgilerini vererek "casusluk" suçunu işlediği iddia edilen 17 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Selçuk Küçükkaya, Cengiz Çalışkan, Cenk Birtürk ve Musa Kuş ile 9 tutuksuz sanık katıldı.
Müdahiller, Abdulhamit Çelik ve Hülya Çelik ile tarafların avukatları da salonda hazır bulundu.
Duruşmada, cumhuriyet savcısının celse arasında sunduğu esasa ilişkin mütalaasına karşı sanıkların savunmaları soruldu.
Sanıklar beraat ve tahliye talebinde bulunurken, müdahiller sanıkların cezalandırılmasını istedi.
MİT TOKADI AĞIR OLDU! AJANA 26 YIL 8 AY HAPİS CEZASI
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Selçuk Küçükkaya'yı "siyasal ve askeri casusluk" suçundan 15 yıl, iki kişiye karşı "imzasız mektupla veya özel işaretlerle ve birden fazla kişiyle tehdit" suçundan 6 yıl 8 ay ve iki kişiye karşı "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, sanıklar Cenk Birtürk, Fatma Birtürk ve Musa Kuş'u, Küçükkaya ile aynı suçlardan 18'er yıl 4'er ay hapis cezasına mahkum ederken, sanık Emre Birtürk'e "siyasal ve askeri casusluğa yardım" ile 2 kişiye karşı "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından toplam 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
Diğer 11 sanığı "siyasal ve askeri casusluğa yardım" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran heyet, firari sanık Serkan Özdemirci hakkındaki yakalama kararının devamına ve dosyasının ayrılmasına hükmetti.
Heyet, sanıklar Selçuk Küçükkaya, Musa Kuş ve Cenk Birtürk'ün tutukluluk halinin devamına, sanık Cengiz Çalışkan'ın ise tahliyesine karar verdi.
Ceza alan sanıklardan 5'i hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyan heyet, diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamını kararlaştırdı.
"ÖRGÜT KURMA"DAN SUÇ DUYURUSU!
Heyet ayrıca sanıklar hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 228 sayfalık iddianamede, "Taner Sezgin" takma adını kullanan sanık Selçuk Küçükkaya'nın, FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen firari sanık Serkan Özdemirci aracılığıyla İsrail istihbaratıyla temas kurduğu anlatılıyor.
Özdemirci'nin, sanık Küçükkaya'dan Türkiye'deki 3 ayrı şirketin ticari sır niteliğindeki verileri ile sahiplerinin kişisel bilgilerini araştırıp raporlaması yönünde talepte bulunduğu aktarılan iddianamede, sanık Cengiz Çalışkan'ın telefonunda bulunan "Üçüncü Göz Uzman Kadrosu" isimli grupta sanıklar Ayhan Şen, Canan Çalışkan, Selçuk Küçükkaya ve Tolga Çalışkan'ın yer aldığı belirtiliyor.
Küçükkaya'nın, İsrail istihbaratı mensuplarından olan ve gerçek kimlikleri belirlenemeyen Hose-Jorge Satia, Thomas Alfonso ve Raul ismiyle kendisini tanıtan kişilerle şifreli haberleşme yöntemleri kullanıp irtibat kurduğu belirtilen iddianamede, bu kişilerin kendilerini Singapur, Asya ve Avrupa merkezli yatırım, danışmanlık ve sigortacılık alanlarında faaliyet gösteren "Asia Angels" adlı şirketin çalışanları olarak gösterdikleri ifade ediliyor.
İddianamede, sanıkların istenilen şirkete ait bazı bilgileri elde edip raporlayarak bunları İsrail istihbaratı mensuplarından Thomas Alfonso'ya aktardığı anlatılıyor.
İddianamede, sanıklar Selçuk Küçükkaya, Serkan Özdemirci, Cengiz Çalışkan, Musa Kuş, Ayhan Şen, Canan Çalışkan, Cenk Demirci, Fatma Birtürk, Cenk Birtürk, Emre Birtürk, Mehmet Çörekçi, Serihan Bal, Ceyhan Önen, Tolga Çalışkan, Emine Tuğba Özdemir, Melis Doğrular ve Nazan Birtürk'ün, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
DAVALAR BİRLEŞTİ
Uğur Mumcu suikastına ilişkin davada "silahlı suç örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Abdulhamit Çelik'in müşteki olarak yer aldığı iddianamede de Cenk Birtürk, Fatma Birtürk, Selçuk Küçükkaya, Musa Kuş ve Emre Birtürk sanık olarak yer alıyor.
İddianamede, 31 Aralık 2021'de saat 15.48'de Molla Gürani Mahallesi'nde bir iş yerine ve saat 16.36'da Kocamustafapaşa Mahallesi'ndeki bir eve motokurye ile içerisinde tehdit içerikli mesaj ve kurşun olan kargo paketinin gönderilmesi üzerine soruşturmaya başlandığı anlatılıyor.
Kırmızı paket içinde 2 beyaz gül, fişek ve tehdit içerikli yazılar yazıldığı aktarılan iddianamede, sanık Selçuk Küçükkaya'nın bahse konu olayı organize ettiği ve talimatları doğrultusunda sanık Musa Kuş'un müşteki Çelik'e ait kişisel bilgileri rızası dışında öğrenmeye çalıştığı aktarılıyor.
İddianamede, sanıklar Selçuk Küçükkaya, Musa Kuş, Cenk Birtürk ve Fatma Birtürk'ün "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme veya yayma" ve "birden fazla kişiyle imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçlarından 4'er yıldan 9'ar yıla kadar, sanık Emre Birtürk'ün ise "birden fazla kişiyle imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
Sanıklar hakkında İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sırasında dosyanın İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki davayla birleştirilmesine karar verilmişti.
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