Antalya’nın 5 ilçesinde eğitime olumsuz hava engeli! Hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle;

5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır."