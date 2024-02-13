Antalya'nın 5 ilçesinde eğitime olumsuz hava engeli! Hangi ilçelerde okullar tatil edildi?
Antalya'da devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.
Antalya'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle;
5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.
Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır."
KENTTE ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Kent merkezinde akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Kırsal kesimlerdeki bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su bastı.
Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı.
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