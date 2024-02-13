Son sığınak refah bombalanıyor! İsrail Refah’ta sivilleri hedef almaya devam ediyor

Dr. Kemal Olçar Akademisyen

Askeri hedeflerin ilk hedefi Hamas'ın yok edilmesiydi olmadı, ikinci hedef teritoryal ele geçirmek Gazze'nin tamamını kapsıyordu o da olmadı, üçüncü hedef halkın sürülmesiydi o da olmadı, Bütün bu hedefler olmayınca halka yönelen silahlar söz konusu olmaya başladı.

Bu bombalamalar yapılmasa bile kapalı cezaevi statüsüne geçtiği için burada inşalara hiçbir şey yapmasanız bile yardım gelmediği için insanları öldürüyorlar.