Son sığınak refah bombalanıyor! İsrail Refah’ta sivilleri hedef almaya devam ediyor
7 Ekim Cumartesi günü Gazze'ye saldırı başlatan katil İsrail’in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze’nin Mısır sınırındaki Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100’den fazla kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi.
İşte o programdan satır başlıkları;
Murat Özer Gazeteci
İsrail askeri açıdan mağlup olduğu için Kuzey'den çekilmiş durumda ve insanlar bir kısmı saldırı başlayacağı için tekrardan Kuzey'e gitmeye başladı.
Dr. Kemal Olçar Akademisyen
Askeri hedeflerin ilk hedefi Hamas'ın yok edilmesiydi olmadı, ikinci hedef teritoryal ele geçirmek Gazze'nin tamamını kapsıyordu o da olmadı, üçüncü hedef halkın sürülmesiydi o da olmadı, Bütün bu hedefler olmayınca halka yönelen silahlar söz konusu olmaya başladı.
Bu bombalamalar yapılmasa bile kapalı cezaevi statüsüne geçtiği için burada inşalara hiçbir şey yapmasanız bile yardım gelmediği için insanları öldürüyorlar.
Gaffar Yakınca Gazeteci
Nasıl oluyorda Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkmıyor Putin için 1 haftada savaş suçlusu denilerek tutuklama kararı çıkarıldı. Yani Putin'e savaş suçlusu denilip tutuklama kararı çıkarılıyorsa, Netanyahu denilen Gazze kasabına da çıkarın bir karar. O yüzden ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'yi bırakın bunlar sınıfta kaldı. BM'nin ana sözleşmesinde açık açık yazıyor bunların bir görevi eşitsiz savaşları engellemek kitlesel kaosları engellemek, sivillerin yaşamanı korumak. Bu görevlerin hiçbirini yapmadılar.
Dr. Kemal Olçar Akademisyen
7 Ekim'den birkaç gün sonra bu programda da söylemiştik bu işin çok uzayacağını ve İsrail'in durdurulamayacağını. ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin bu koalisyona destek vereceğini İsrail'in de bu harekatı meşrulaştıracağını biliyorduk. Mısır, Türkiye ve Ürdün bir araya gelirse eğer hava, deniz, kara güçlerini Akdeniz'e konuçlandırırsa eğer İsrail geri adım atar demişti. İsrail ordusunun uzun süre savaşı sürdürebilme yetileri yok.
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