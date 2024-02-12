Kabine toplanıyor! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Öğretmen adaylarının gözü Ankara’da | İşte masadaki konular

DEPREM KONUTLARI HIZLA YÜKSELİYOR

Öte yandan kabinenin gündeminde deprem bölgesi de olacak.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminin hemen ardından bölgenin yeniden güçlenerek ayağa kaldırılması için devlet millet ele ele vererek seferberlik başlattı. Asrın felaketinin asrın dayanışmasına dönüştürüldüğü seferberlik kapsamında depremin birinci yıl dönümünde deprem konutlarının teslim törenine katılan Başkan Erdoğan, mayıs seçimlerinin dahi deprem gündemini gölgeleyemediğini ve deprem illerini unutmadıklarını ifade etmiş şehirlerin inşa ve ihyasına hızla başladıklarını söylemişti. 2024 bitmeden 200 bin konutu hak sahiplerine verilmesi için 7/24 esasına göre çalışıldığı vurgulanmıştı. Bu kapsamda bölgedeki çalışmalar ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanın da yapımı tamamlanan projelerle ilgili sunum yapması da öngörülüyor.