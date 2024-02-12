12 Şubat 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! İlk adres BAE: İkinci adres 12 yıl sonra Mısır...

Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! İlk adres BAE: İkinci adres 12 yıl sonra Mısır...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2024 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği! İlk adres BAE: İkinci adres 12 yıl sonra Mısır...

İletişim Başkanlığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12-13 Şubat 2024 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne, 14 Şubat 2024 tarihinde ise Mısır Arap Cumhuriyeti’ne resmi ziyaretlerde bulunacağını açıkladı. Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler masaya yatırılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidecek. Erdoğan, iki günlük BAE ziyaretinin ardından 14 Şubat'ta da Mısır'a resmi ziyaretlerde bulunacak.

BAŞKAN ERDOĞAN 12 YIL SONRA MISIR'A GİDECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl sonra Mısır'a gidecek. Mevkidaşı Sisi ile bir araya gelecek. Erdoğan'ın, 14 Şubat'ta Mısır'a gerçekleştireceği ziyarette, ana gündem maddesi ikili ilişkiler olacak. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldıları ve kalıcı ateşkes çabaları da gündemdeki diğer başlıklar olacak.

Başkan Erdoğan, Mısır ziyareti öncesinde ise 12-13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, vaki davetlere icabetle 12-13 Şubat 2024 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 14 Şubat 2024 tarihinde ise Mısır Arap Cumhuriyeti'ne resmi ziyaretlerde bulunacaklardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında, Dubai'de düzenlenecek olan Dünya Hükümetler Zirvesi'ne 13 Şubat'ta onur konuğu olarak iştirak edeceklerdir. Çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri ile iş insanlarını bir araya getiren zirvede, ana konuşmacı olarak hitapta bulunacaklardır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın zirve vesilesiyle, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Kahire'yi ziyaretlerinde yapılacak görüşmelerde ise Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve üst düzey ikili iş birliği mekanizmalarının canlandırılması bağlamında atılacak adımlar üzerinde durulacaktır.

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da gündemdedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA