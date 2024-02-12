Yargıda tehlike büyüyor! FETÖ’den ihraç edilen 450 isim yeniden göreve başladı

FETÖ ÜYELERİNİ SERBEST BIRAKAN HAKİM DE VAR



Göreve iade edilmesine karar verilen isimlerden bir diğeri ise FETÖ ile irtibat ve iltisakı olduğu gerekçesiyle HSK Genel Kurulu'nca meslekten ihraç edilen hakim M.Ç., HTS Analiz Raporunda; M.Ç'nin, hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçu kapsamında işlem yapılan kişilerle görüşme yaptığı belirlenirken, aynı zamanda kendi ifadesinde FETÖ/PDY örgütü ile bağlantılı Kimse Yok Mu Derneğine bağış yaptığı da yer aldı.