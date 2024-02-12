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Mehmetçik'in terörist avı sürüyor! Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 12.02.2024 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
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Mehmetçik’in terörist avı sürüyor! Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan, bölge halkının huzur ve güvenliğini bozmaktan başka amacı olmayan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

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