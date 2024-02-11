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MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da konuştu: CHP ve DEM'in ayrı aday belirlemesi sinsi bir oyun

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Giriş Tarihi: 11.02.2024 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
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MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara’da konuştu: CHP ve DEM’in ayrı aday belirlemesi sinsi bir oyun

MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da Seçmen İletişim Merkezi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli CHP ve DEM Parti'nin hesaplarının tutmayacağını ifade ederken "Ayrı aday belirlenmesi sinsi bir oyun" dedi. CHP'nin elindeki belediyelerdeki kayıp yılların son bulacağını söyleyen Bahçeli "Hem DEM'lenip hem de milliyetçi olmak imkansızdır." ifadelerini kullandı. CHP yönetiminin PKK'nın elinde olduğunu da söyleyen Bahçeli "Terör devletine onay veren de bunlar" dedi. İşte detaylar...

MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da Seçmen İletişim Merkezi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

"MUHALEFETE MEYDANIN BOŞ OLMADIĞINI GÖSTERECEĞİZ"

Ankara'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza elimizi uzatıyoruz. Gönül vermedikçe gönül bulamayacağımızın farkındayız. Milletimize gönlümüzü verdik ülkemize ömrümüzü adadık. Hiç kimseyi öteki görmüyoruz. Milletimizin tüm güzelliklerini sahipleniyoruz. İnançla da mücadelemizi yapıyoruz. Vatandaşlarımızla buluşuyor, dertleşiyoruz. Cumhur İttifakı nefes alır gibi dur durak bilmeden çalışıyor. Cumhur tüm Ankara'ya mühür vuracak. Millete hizmeti var oluşumuzun özü olarak görüyoruz. Mahalli seçimlere hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz. Hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız. İktidara değil Türkiye'ye muhalefet eden partilere meydanın boş olmadığını göstereceğiz.

"CHP'DEKİ BELEDİYELERİ ALACAĞIZ"

31 Mart seçimleri ile kayıp yıllar son bulacak. Belediye kaynaklarını teröristlere sevk eden dalaverecilerden millerimiz hesap soracak. Devletin kasasını gasbedip Türkiye Cumhuriyeti'ne kafa tutan çürümüşler kenara çekilecek. Zamana ve mekana göre görüş değiştirmeyiz. CHP'deki belediyeleri alacağız.

Türk milletinin desteği ile Türk ve Türkiye yüzyılı hedefleri hayata geçecektir. Cumhuriyetin yeni yüzyılında toplumsal yaraların sarıldığı, milli ve manevi değerlerle kenetlenmiş Türkiye'ye vasıl olmak hepimizin gayesidir.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ GEÇİCİ HEVES DEĞİLDİR"

Uzlaşmanın zemini Ankara'nın tarihi miras ve emanetleri. Altından kalkamayacağımız sorun yoktur. Devlet ile millet arasında uyum sağlanmışsa bunun sebebi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine aittir. Çatlak sesler dinmiş, karar alma süreçleri seriye bağlanmış, bürokratik oligarşinin suyu kesilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geçici heves değildir. İşi bitince buruşturup atılacak tek kullanımlık reçete değildir.

"AYRI ADAY BELİRLENMESİ SİNSİ BİR OYUN"

CHP ile DEM'in ayrı ayrı aday belirlemesi sinsi oyundur. Hesapları tutmaz. Ankara başta olmak üzere Türkiye Cumhur İttifakı'nda birleşecektir. İttifakımız zalimlere karşı cumhurun iradesidir. İttifakımız korkaklara karşı cesurların dik duruşudur. Artık herkesin tarafını belli etme zamanı gelmiştir.

"CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'DEN YANA"

Artık karar anı gelmiştir. Herkes tavrını belirlemek zorundadır. Ya kardeşliğin devamını isteyeceğiz ya da ağır yıkımı göze alacağız. Cumhur ittifakı tarafını belirlemiştir, Cumhur ittifakı Ankara'dan, Türkiye'den yanadır. Milletimizi Cumhur İttifakı'na davet ediyorum. Ülküdaşlarıma diyorum ki Altınok'la beraber diğer adaylarımızla cadde cadde dolaşacak ve Altınok'la altın çağı başlatacaksınız.

"FASON MİLLİYETÇİLER"

Fason milliyetçilere aldanacak yoktur. Hem demlenip hem milliyetçi olmak yoktur. Gün birleşme günüdür. Cumhur İttifakı'nın gönlünde herkese yer vardır. CHP'ye oy veren kardeşlerim oyalanmayın, yalanlara kanmayın. CHP yönetimi zillete düşmüş, Türkiye'ye muhaliflerinin yönetimine geçmiştir. Terör devletine onay veren CHP'dir. DEM'cilerle pazarlık yapıp belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan CHP'dir. İhmale düşmeden 31 Mart seçimlerine hazırlanacağız.

"BÜTÜN İLÇELERİ ALALIM"

Milletimizin bütün fertlerini bir görerek 31 Mart'ta Cumhur ittifakını başarıyla buluşturacağız. Ankara Büyüşehir belediyesi ile bütün ilçe belediyesini sizlerden istiyorum.

CHP yönetimi PKK’nın eline geçmiştir "CHP YÖNETİMİ PKK'NIN ELİNE GEÇMİŞTİR"

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