MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara’da konuştu: CHP ve DEM’in ayrı aday belirlemesi sinsi bir oyun

MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da Seçmen İletişim Merkezi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

"MUHALEFETE MEYDANIN BOŞ OLMADIĞINI GÖSTERECEĞİZ"

Ankara'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza elimizi uzatıyoruz. Gönül vermedikçe gönül bulamayacağımızın farkındayız. Milletimize gönlümüzü verdik ülkemize ömrümüzü adadık. Hiç kimseyi öteki görmüyoruz. Milletimizin tüm güzelliklerini sahipleniyoruz. İnançla da mücadelemizi yapıyoruz. Vatandaşlarımızla buluşuyor, dertleşiyoruz. Cumhur İttifakı nefes alır gibi dur durak bilmeden çalışıyor. Cumhur tüm Ankara'ya mühür vuracak. Millete hizmeti var oluşumuzun özü olarak görüyoruz. Mahalli seçimlere hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz. Hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız. İktidara değil Türkiye'ye muhalefet eden partilere meydanın boş olmadığını göstereceğiz.