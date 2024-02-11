Türkiye’de yalnız yaşayanların sayısı artıyor! Son 10 yılda yüzde 77,2 artış! Pandemi etkisi sürüyor...

GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ

Geçen yıl yalnız ebeveyn ve en az bir çocuğun bulunduğu çekirdek aileden meydana gelen hane halkı sayısı 16 milyon 779 bin 240'u bulurken, bunun 10 milyon 310 bin 726'sı eşlerin ve çocukların, 3 milyon 673 bin 768'i sadece eşlerin, 2 milyon 794 bin 746'ı yalnız ebeveyn ve çocukların yaşadığı çekirdek aileler olarak kayıtlara geçti.

Çekirdek ailelerde anne ve çocukların bulunduğu hane halkı sayısı 2 milyon 164 bin 825, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile sayısı da 629 bin 921 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde geniş ailelerden oluşan hane halkları sayısı, 3 milyon 476 bin 510, çekirdek ailesi bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halkı sayısı da 860 bin 757 olarak hesaplandı.