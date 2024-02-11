Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'da açıkladı! Küçükçekmece'deki saldırganlardan birisi yakalandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimler öncesi Tekirdağ'da düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Küçükçekmece'de AK Parti seçim çalışmalarına yapılan silahlı saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve diğer saldırganların yakalanması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimler öncesi Tekirdağ'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:
Sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Sevginiz için her birinize teşekkür ediyorum. Tekirdağ bugün başka güzel. Biz Tekirdağ'a yürekten bağlıyız. 3 Kasım 2002'den beri şehrimizi hiçbir zaman ihmal etmedik.
"BİZ AYIRAN DEĞİLİ BİRLEŞTİREN ANLAYIŞLA SİYASET YAPIYORUZ"
Kendimizi ve projelerimizi Tekirdağlı kardeşlerimize tam olarak anlatamadık. İnşallah bu eksiğimizi 31 Mart'ta telafi etmeye var mıyız? 50 günü çok iyi değerlendirmemiz lazım. Engeller varsa aşacağız. Hiçbir şart altında tercihinden dolayı milletimize hürmetsizlik etmeyeceğiz. Biz ayıran değil birleştiren anlayışla siyaset yapıyoruz. Biz muhalefet gibi hatayı, kusuru, yanlışı oy tercihinden dolayı seçmende değil daima kendimizde arıyoruz.
"BİZDE 'TIPIŞ TIPIŞ' DİLİ YOK. BİZDE CHP'NİN KİBİRLİ DİLİ YOK"
Hangi siyasi partiden olursa olsun seçmen velinimetimizdir. Bizde 'tıpış tıpış' dili yok. Bizde, CHP gibi tıpış tıpış gideceksiniz oyunuzu vereceksiniz diyen bir dil olamaz. Biz oy tercihi nedeni ile vatandaşımızı makarnacı, kömürcü gibi yaftalama olmaz. Bizde mağdurları kapı dışarı atmak olmaz. Bizde kibirli dil olmaz.
Depremzedelere hakaretler savurmaktan çekinmediler. Aynanın karşısına geçip biz nerede hata yapıyoruz sorusunu sormadılar. Pişkince yollarına devam ettiler. Seçimlerden sonra tüm faturayı Bay Kemal'e kestiler. Bir kez olsun kendilerini hesaba çekmediler. Millete parmak sallamadan önce acaba biz nerede hata yapıyoruz diye sormadılar. Depremzedelere bile hakaret savurmaktan çekinmediler.
"DEM"LENEREK SEÇİM KAZANMANIN HESABINI YAPIYORLAR
14-28 Mayıs seçim süreci buna bir kez daha şahit olduk. Bir defa bile egolarını ayaklar altına alıp vatandaşa öz eleştiri hakkı vermediler. Ayna karşısına geçip "biz nerede hata yapıyoruz" deyip kendilerine sormadılar. Günah keçisi bulup pişkince yollarına devam ettiler. CHP başta olmak üzere muhalefetin mazisine baktığınızda bunun gibi sayısız skandallarla karşılaşırsınız. Anadolu insanınını hiçbir zaman hizmete ve hürmete layık bulmadılar. Her zaman kolaya kaçtılar. Kimi zaman vesayet odaklarından kimi zaman terör baronlarından medet umdular. Aylarca Kandil'deki terör ele başları bunlar için oy istediler. Benim kardeşim Kandil'den oy isteyenlerin uzantılarına oy verir mi? 50 gün sonra sandıkta gereken dersi vermeye hazır mıyız? "DEM"lenerek seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar. Çünkü millete ve milli iradeye saygıları yok. Bunlarda vatandaşa karşı sorumlu hissetme duygusu yok, Türkiye'yi büyütmek gibi bir dert yok. Bunun yerine tek parti dönemine özlem var. Bizde CHP'li belediye başkanları gibi "oy yoksa hizmet yok" anlayışı olmaz. Beceriksizlik, iş bilmezlik bunları öyle bir esir almış ki nereye ellerini atsalar orası kuruyor, çöküyor.
AK PARTİ SEÇİM ÇALIŞMALARINA SİLAHLI SALDIRI
Dün Küçükçekmece'de AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmalarında yaşanan menfur olayı bir kez daha lanetliyorum. Yaralanan vatandaşımıza acil şifa diliyorum. Emniyetimiz titizlikle olayı takip ediyor. Türkiye'nin güvensizlik ortamına sürüklenmesine izin vermeyeceğiz. Milletimizin canına kast eden tüm alçaklarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Farklı mecralardan geçmiş olsun dileklerini ileten tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. Bir tanesi yakalandı, diğerlerini de yakalayacağız.
DEPREM BÖLGESİNİ ASLA TERK ETMEDİK ETMEYECEĞİZ
Geçen sene 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz felaketin yıl dönümünde oradaydık. Hükümetimizin deprem bölgesini asla terk etmediğini ve etmeyeceğini bir kez daha ortaya koyduk. Yapımı tamamlanan konutların kuralarını çekerek hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Tüm illerimizi dolaşıyoruz, hak sahiplerine konutlarını teslim ediyoruz. 5 ilde bizzat teslim ettiğimiz konut sayısı 31 binden fazladır. Durmak yok. Bu gerçeği yurt dışından bölgeyi ziyarete gelen yabancı basın mensupları da açıkça görmektedir.
'EL ELE VERECEĞİZ VE TEKİRDAĞ'I AYAĞA KALDIRACAĞIZ'
Kentsel dönüşüm projelerini sabote ettiler. Kentsel dönüşüm ile şehrini depreme hazırlamak yerine nümayiş yapan belediye başkanları gördük. Şehirleri depreme hazırlamak için hiçbir somut adım atmıyorlar. 31 Mart sonrası hükümet yerel yönetim iş birliği ile şehirlerimizi depremlere hazırlayacağız. Tekirdağ'ı ele ele vererek yeniden ayağa kaldıracağız. Tekirdağ'da merkezi yönetim ve belediye el ele vereceğiz ve Tekirdağ'ı ayağa kaldıracağız. 31 Mart seçimleri Tekirdağ için milat olacaktır.
Tekirdağ'da 157 milyar liralık yatırım yaptık. Namık Kemal Üniversitemizi şehre kazandırdık. 45 spor tesisi yaptık. Kentsel dönüşümde 2919 konutu dönüşümünü sağladık. İktidara geldiğimizde 2 adet arıtma su tesisi ile hizmet verilirken bugün 19 adetle nüfusun tamamına hizmet veriliyor. 3.5 milyarlık sosyal yardım yaptık.33 sağlık tesisi inşa ettik. Tekirdağ şehir hastanemizi tamamlayıp hizmete sunduk.
FATMA SEVİM BALTACI VEFATI
Geçirdiği elim trafik kazası sonrası vefat eden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşime rahmet diliyorum. Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum.
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