Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ’da açıkladı! Küçükçekmece’deki saldırganlardan birisi yakalandı

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

Sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Sevginiz için her birinize teşekkür ediyorum. Tekirdağ bugün başka güzel. Biz Tekirdağ'a yürekten bağlıyız. 3 Kasım 2002'den beri şehrimizi hiçbir zaman ihmal etmedik.

"BİZ AYIRAN DEĞİLİ BİRLEŞTİREN ANLAYIŞLA SİYASET YAPIYORUZ"

Kendimizi ve projelerimizi Tekirdağlı kardeşlerimize tam olarak anlatamadık. İnşallah bu eksiğimizi 31 Mart'ta telafi etmeye var mıyız? 50 günü çok iyi değerlendirmemiz lazım. Engeller varsa aşacağız. Hiçbir şart altında tercihinden dolayı milletimize hürmetsizlik etmeyeceğiz. Biz ayıran değil birleştiren anlayışla siyaset yapıyoruz. Biz muhalefet gibi hatayı, kusuru, yanlışı oy tercihinden dolayı seçmende değil daima kendimizde arıyoruz.

"BİZDE 'TIPIŞ TIPIŞ' DİLİ YOK. BİZDE CHP'NİN KİBİRLİ DİLİ YOK"

Hangi siyasi partiden olursa olsun seçmen velinimetimizdir. Bizde 'tıpış tıpış' dili yok. Bizde, CHP gibi tıpış tıpış gideceksiniz oyunuzu vereceksiniz diyen bir dil olamaz. Biz oy tercihi nedeni ile vatandaşımızı makarnacı, kömürcü gibi yaftalama olmaz. Bizde mağdurları kapı dışarı atmak olmaz. Bizde kibirli dil olmaz.

Depremzedelere hakaretler savurmaktan çekinmediler. Aynanın karşısına geçip biz nerede hata yapıyoruz sorusunu sormadılar. Pişkince yollarına devam ettiler. Seçimlerden sonra tüm faturayı Bay Kemal'e kestiler. Bir kez olsun kendilerini hesaba çekmediler. Millete parmak sallamadan önce acaba biz nerede hata yapıyoruz diye sormadılar. Depremzedelere bile hakaret savurmaktan çekinmediler.