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AK Parti seçim programına silahlı saldırı! Yeni görüntüler ortaya çıktı! Dikkat çeken detay...

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Giriş Tarihi: 11.02.2024 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
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AK Parti seçim programına silahlı saldırı! Yeni görüntüler ortaya çıktı! Dikkat çeken detay...

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının ardından olay yerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar...

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' sırasında beyaz bir araç içinde sokağa gelen kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

17 KOVAN BULUNDU

Saldırının ardından olay yerinde 17 boş kovan bulundu, MOBESE kamera kayıtları 150 kişilik ekip tarafından incelemeye alındı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişileri yakalamak için araştırmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştirildiği bölgede inceleme yaptı. Ayrıca, olay yerine çıkan sokaklar ile saldırının yaşandığı sokak şerit çekilerek giriş-çıkışa kapatılırken, şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, MOBESE kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

5 ARACA KURŞUN İSABET ETTİ

Olay yerindeki çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre çapında uzun namlulu silah mermisi kovanı ve 3 adet 9 milimetre çapında kovan bulunurken, 5 araç ve 1 ikametgaha kurşun isabet ettiği tespit edildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Saldırı anında sokakta bulunan Ebru Güneş başından vurularak ağır yaralandı.

Ağır yaralanan Güneş'in hayati tehlikesi devam ediyorken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

ÇEVREDE BULUNANLAR KAÇTI

Görüntülerde çevrede bulunanların silahlı saldırı sırasında kaçtığı ve bir çocuğun eğilerek arabaların arasında kaçarak uzaklaştığı anlar görülüyor.

Yeni görüntüler ortaya çıktı YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
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