AK Parti seçim programına silahlı saldırı! Yeni görüntüler ortaya çıktı! Dikkat çeken detay...

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişileri yakalamak için araştırmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştirildiği bölgede inceleme yaptı. Ayrıca, olay yerine çıkan sokaklar ile saldırının yaşandığı sokak şerit çekilerek giriş-çıkışa kapatılırken, şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, MOBESE kamera kayıtlarını incelemeye aldı.