Savunma Sanayiindeki sürprizler! TCG İSTANBUL’a hangi füzeler eklenecek?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Türk Savunma Sanayii son 21 yılda oyun kuracak ve oyun bozacak bir ülke konumuna geldi. Türk Deniz Kuvvetleri tarafından envantere alınan gemiler ve radarların sahip oldukları özellikleriyle Türk donanması ve Türk savunma sanayisi için önemli kilometre taşları oluyor. Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber'de Savunma Sanayii'nde atılan kritik adımları değerlendirdi.
TCG İSTANBUL ile beraber Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen birçok ürün ilk kez güvenlik güçlerinin envanterine girecek.
Geminin hava savunma radarı işlevini üstlenecek CENK, yaklaşan hava araçlarının, füzelerin, su üstü araçlarının tamamının tespit ve teşhisine imkan verecek.
Güvenlik Politikaları Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Çaşın'ın açıklamalarında yer alan satır başları:
185 ülkeye 230 çeşit ürün ihracat rekorunu kırdık ve 2020 bizim için önemli bir tarih. Bu 4 sene içerisinde Türkiye'nin yüzde 200 artış yapması ve bu sene itibariyle Başkan Erdoğan ve Savunma Sanayi müsteşarının açıklamalarıyla 10,4 milyar dolarlık sözleşme imzalandı. Rusya Dünya'nın ikinci büyük silah satan devleti 23 milyar dolara çıkmış bu sene.
Bu hafta BAE'de silah sergisi yapıldı ve Suudi Arabistan bizden SİDA almak istiyor. 300 Suudi subayı Türkiye'de eğitilecek SİDA'lar için.
Alman Bilim Politika Vakfı "Türkiye küresel bir silah ihracatçısı olmak durumunda. Türkiye'ye Eurofighter satmak yeni fırsatlar doğurabilir eğer vermeksek Pakistan'dan JF-17 alacak." diyor.
TCG İSTANBUL'DA CENK DETAYI
3 boyutlu arama radarı bulunuyor. 1000 tane hedefi aynı anda takip edebiliyor. 400 kilometre menzilden düşmanı görebiliyor ve uyarı veriyor.
Önde ve arkada bizim yaptığımız uçak savar toplar var ve top atış desteği sağlıyor. Ürettiğimiz SİDA'lar ile birlikte gidecek.
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