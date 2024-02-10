Savunma Sanayiindeki sürprizler! TCG İSTANBUL’a hangi füzeler eklenecek?

Güvenlik Politikaları Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Çaşın'ın açıklamalarında yer alan satır başları:

185 ülkeye 230 çeşit ürün ihracat rekorunu kırdık ve 2020 bizim için önemli bir tarih. Bu 4 sene içerisinde Türkiye'nin yüzde 200 artış yapması ve bu sene itibariyle Başkan Erdoğan ve Savunma Sanayi müsteşarının açıklamalarıyla 10,4 milyar dolarlık sözleşme imzalandı. Rusya Dünya'nın ikinci büyük silah satan devleti 23 milyar dolara çıkmış bu sene.