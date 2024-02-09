Türkiye’nin F-16 sürecinde kritik 24 saat! Kongre’nin itiraz süresi doluyor... Son gelişmeler A Haber’de aktarıldı

TÜRKİYE-ABD ARASINDA BEYAZ SAYFA MI?

Bunu bir beyaz sayfa olarak değerlendirmek bir noktada doğru. Bilindiği üzere Türkiye bir NATO üyesi, üye olarak da üzerine düşen sorumluluk yerine getirdiğini aldığı kararlarla da ortaya koydu.

Şu an onaylanan bir F-16 süreci var. Bunların bir kısmının modernizasyonu söz konusu, bir de uçakların gönderilmesi söz konusu. Hem maddi olarak çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Bu uzun bir süreç.