Türkiye'nin F-16 sürecinde kritik 24 saat! Kongre'nin itiraz süresi doluyor... Son gelişmeler A Haber'de aktarıldı
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı için adım geldi. Biden yönetimi, ABD Kongresi'ne Türkiye'ye 50 milyar dolarlık F-16 uçağı satışının onaylanması çağrısında bulunan bir mektup göndermişti. F-16 sürecinde kritik 24 saate giriliken, Kongre'nin yapılacak satışla ilgili itiraz süresi doluyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri AA New York Kıdemli Muhabiri Mücahit Oktay, A Haber canlı yayınında aktardı.
ABD Büyükelçisi yaptığı açıklamada F-16 satışı ile ilgili olarak "Kongre'nin satışa direneceğini düşünmüyoruz. Kongre Türkiye'nin NATO'daki rolünü görüyor." ifadelerini kullanmıştı.
F-16 sürecinde kritik 24 saatin içine girilirken, Kongre'nin yapılacak satışla ilgili itiraz süresi doluyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri AA New York Kıdemli Muhabiri Mücahit Oktay, A Haber canlı yayınında aktardı.
Mücahit Oktay'ın açıklamalarında yer alan satır başları:
Bu konu sakinliğini devam ettiriyor. En son F-16 satışları onaylanmış ve ABD Başkanı Biden bunu imzalayacağını söylemişti.
Biliyorsunuz ki, Kentucky Senatörü Rand Paul bu konuda bir itiraz dilekçesi, bir tasarı sundu. Tabii ki teknik olarak böyle bir itiraz yapıldığında değerlendirmeye alınıyor.
Biz biliyoruz ki, daha önceden senatodaki dış ilişkiler komitesi, hem de Cumhuriyetçilerin ağırlıklı olduğu temsilcilerin meclisinde bu konu konulmuş ve burada Biden'ın kararına saygı duyulduğu ve Türkiye'ye F-16 satışında destek verileceği açıklanmıştı.
"BU SÜREÇ SELAMETE ERECEKTİK"
Şu an itibarıyla burada mesai her ne kadar bitmemiş olsa da akşam saatlerine doğru ilerliyoruz. Yarın da bu konuda süre biterken, bu sürecin selamete ereceğini ve bu şekilde tamamlanacağını düşünüyoruz.
TÜRKİYE-ABD ARASINDA BEYAZ SAYFA MI?
Bunu bir beyaz sayfa olarak değerlendirmek bir noktada doğru. Bilindiği üzere Türkiye bir NATO üyesi, üye olarak da üzerine düşen sorumluluk yerine getirdiğini aldığı kararlarla da ortaya koydu.
Şu an onaylanan bir F-16 süreci var. Bunların bir kısmının modernizasyonu söz konusu, bir de uçakların gönderilmesi söz konusu. Hem maddi olarak çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Bu uzun bir süreç.
Bu sürecin detaylarının nasıl gerçekleşeceği nasıl ilerleyeceği söz konusunda, diplomatlarımız ve görevlilerimiz bu süreci yönetiyorlar. Ancak bu henüz neticelenmedi. Biz de Pentagon tarafından detay bilgi alamıyoruz. Şu anda negatif bir hava sezmiyorum.
ABD'de seçimlere gidilen bir süreç var. Kasım ayında büyük bir seçim yapılacak. Biden'ın tekrar adaylığı nasıl olacak yaşından dolayı yaşadığı sıkıntılar ortada, Demokrat Parti'nin adayı değişecek mi, nasıl ilerleyecek… Cumhuriyetçi kanatta Trump ile ilgili davaların devamı söz konusu. Böyle bir ortamda Amerika'da tabii ki fevri ve günlük hareketler, farklı ve aykırı açıklamalar duyulabilir.
Ancak Türkiye ile özellikle NATO'yu ilgilendiren çerçevede söz büyük sıkıntılar yaşanmayacağını, ABD'nin böyle raydan çıkacak bir sürece girmeye düşünmediğine yönelik izlenimler ediniyorum.
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