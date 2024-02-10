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MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

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Giriş Tarihi: 10.02.2024
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MHP’de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 6 ilçe ve 49 belde olmak üzere, 55 belediye başkan adayını açıkladı.

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